Yvon Michel et Oscar Rivas, en 2017.

(Laval) Yvon Michel a tenu à mettre les pendules à l’heure au sujet de la carrière d’Oscar Rivas, après que des médias eurent rapporté au cours des dernières semaines que le boxeur d’origine colombienne aurait déclaré à un média de son pays natal qu’il raccrochait les gants.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Ce qu’on a démenti, c’est qu’il n’avait pas pris cette décision (de se retirer), a rappelé Michel mardi, lors de la conférence de presse en vue du combat d’unification opposant Kim Clavel à Yesica Nery Plata. Ce qu’Oscar Rivas nous a demandé quand (le combat a été annulé), c’est d’aller en Colombie et de revenir au Québec en janvier, subir un examen médical de la part du même médecin qui l’avait déclaré inapte à combattre le 14 janvier. Il n’a pas eu besoin de chirurgie, donc, il souhaitait un examen plus approfondi afin de voir ce qu’il devrait faire. »

Rivas (28-1, 19 K.-O.) a connu une année 2022 horrible. Après avoir mis la main sur le titre des super-lourds-légers, nouvelle division du World Boxing Council (WBC) pour les boxeurs de 200 à 224 livres, il n’a pas été en mesure de défendre son titre dans un lucratif combat devant être organisé en Colombie. Le promoteur local n’a pas livré la marchandise dans ce dossier. Le clan Rivas estimait même avoir été floué dans l’aventure.

Michel a alors pu trouver un combat intéressant sportivement, mais également financièrement, à Rivas, qui devait faire face au lourd Efe Ajagba (16-1, 13 K.-O.) le samedi 14 janvier, au casino Turning Stone de Verona, dans l’État de New York.

Ce combat est toutefois tombé à l’eau en raison d’un décollement de la rétine de l’œil droit de Rivas, un problème dont il a déjà souffert plus tôt dans sa carrière. Cette blessure ne nécessitant pas une nouvelle intervention chirurgicale, le pugiliste a demandé à Michel de s’absenter pour aller passer du temps avec les siens en Colombie, ce qui lui a été accordé.

Depuis son arrivée en Colombie, les plans de Rivas ont quelque peu changé.

« Il avait décliné l’offre des producteurs de (la version colombienne de) Survivor en raison de ce combat. Comme il ne se battait plus, il a relancé le producteur et ils se sont entendus pour lui permettre de faire l’émission. Pour lui, c’est très important : d’abord, c’est une importante rémunération ; ensuite, ça va accroître sa popularité. S’il se rend jusqu’au bout, ça peut prendre jusqu’à trois mois. »

C’est donc à la fin de son aventure — à laquelle participe également l’ex-champion du monde Eleider Alvarez — que Rivas évaluera la suite de sa carrière.

« Après, il va revenir ici et rencontrer le médecin, a assuré Michel. Peut-être que d’ici ce temps-là, les symptômes qui l’ont ennuyé seront atténués. Peut-être que les choses se seront améliorées, mais peut-être que non aussi. En fonction de la rencontre qu’il aura alors avec le médecin, il prendra une décision. »

Comme il sera absent des rings pour une durée indéterminée, le WBC lui a retiré sa ceinture des super-lourds-légers. Mais s’il devait reprendre la boxe, il pourrait redevenir champion dès son premier combat.

« Présentement, il est “champion in recess” (NDLR : champion en pause, pourrait-on traduire) : il n’a plus de titre, mais s’il se trouve dans une position où il peut remonter dans le ring, il aura l’occasion d’affronter le champion à son premier combat, a expliqué son promoteur. Des possibilités de revenir pour lui existent réellement, mais ce sera à lui et son médecin de décider, personne ne va lui dicter quoi faire. »

Pas même Michel.

« Si je conseille à un boxeur de prendre sa retraite — ce n’est pas à moi de décider — (et qu’il choisit de continuer), avant de le faire boxer, ça me prend deux choses : un, qu’il ait subi avec succès tous ses examens médicaux et qu’il dispose d’une licence valide ; deux, qu’il ait un entraîneur en qui j’aie confiance qui valide sa préparation. C’est la raison pour laquelle Eleider n’a pas boxé (depuis que Marc Ramsay a cessé de travailler avec lui) : je n’ai pas trouvé cet entraîneur. Oscar, quand il va revenir, ce sera la même chose. »

Pour l’instant, Rivas bénéficie toujours des conseils de Ramsay, qui a déclaré à Radio-Canada tout juste avant Noël « qu’il est trop tôt pour appuyer sur le bouton de panique ».