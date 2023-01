(La Havane) Julio César La Cruz et Arlen Lopez, doubles champions olympiques dans les rangs amateurs, sont les premiers boxeurs résidant à Cuba à apparaître dans les classements de la WBC, l’une des deux grandes fédérations mondiales de boxe professionnelle avec la WBA, a annoncé la Fédération cubaine de boxe mercredi.

Agence France-Presse

La Cruz et Lopez sont les deux premiers boxeurs cubains résidant dans l’île à apparaître dans les classements de la WBC, où figurent déjà d’autres boxeurs d’origine cubaine, mais ayant choisi l’exil afin de pouvoir entreprendre une carrière professionnelle.

La Cruz, 33 ans, double champion olympique 2016 et 2020, figure au vingtième rang dans la catégorie des lourds-légers, et Lopez, 29 ans, double champion olympique 2016 et 2020 au vingt-septième dans la catégorie des mi-lourds.

PHOTO THEMBA HADEBE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Julio César La Cruz

C’est une nouvelle page d’histoire qui se tourne, après la décision par les autorités cubaines, en mai 2022, d’autoriser plusieurs de ses boxeurs à participer à des combats professionnels après soixante ans d’interdiction par Fidel Castro du sport professionnel à Cuba, trois ans après la Révolution.

Selon le président de la Fédération cubaine de boxe, Alberto Puig, cité par le journal en ligne Jit, de l’Institut Cubain des Sports, cette décision est une preuve supplémentaire de la « reconnaissance de la boxe cubaine », qui a rapporté 80 titres mondiaux et 41 titres olympiques à Cuba.