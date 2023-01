(Laval) « Vous voyez une Kim toujours souriante et gentille, mais je ne suis pas tout le temps du monde. Et ça se peut que je ne sois pas du monde vendredi dans le ring. »

Masques au visage, les équipes de Kim Clavel et de Yesica Nery Plata étaient réunies au restaurant La Cage de la Place Bell, mardi midi. Sur la table devant la Québécoise reposait sa ceinture verte du WBC durement acquise en juillet. Devant la Mexicaine était présentée sa ceinture noire de la WBA remportée en mars. Vendredi soir, les deux ceintures appartiendront à une seule et même pugiliste.

À trois jours du duel, qui devait initialement avoir lieu le 1er décembre, aucune animosité ne transpirait entre les deux têtes d’affiche de ce gala présenté par le Groupe Yvon Michel (GYM).

« Tu ne peux pas vraiment avoir d’animosité envers quelqu’un qui te dit de prendre ton temps, qui te demande comment va ta santé. C’est une équipe empathique, gentille. Je n’ai pas envie d’avoir d’animosité », a d’ailleurs lancé Clavel à ce sujet.

Mais qu’à cela ne tienne ; le ton pourrait changer lors de la pesée, jeudi. Et il changera assurément au moment de monter sur le ring, vendredi. Parce qu’absence d’animosité n’est pas synonyme d’absence de motivation. Kim Clavel a été claire : elle n’a besoin de « personne » pour la pousser. Elle est gonflée à bloc et, surtout, prête.

La boxeuse ne s’est pas étendue sur ce à quoi elle s’attend de son adversaire. « Tout a été dit » à ce sujet, a-t-elle convenu, préférant relater chaque étape de son parcours, depuis son arrivée chez le GYM jusqu’à ce combat d’unification.

« Tout [mon parcours] m’a construite pour vendredi, a-t-elle conclu. […] J’ai tellement d’outils en ce moment que je pourrais fournir le Canadian Tire, le Réno-Dépôt, le Home Depot. »

« Tout repose sur moi. C’est à moi de livrer la marchandise vendredi, d’aller gagner ce combat-là. J’ai tout ce qu’il faut pour le faire et je vais le faire. »

Un mois bénéfique

Après s’être remise de l’influenza qui a forcé le report du combat à deux jours de celui-ci, Clavel s’est lancée avec son équipe dans un nouveau camp d’entraînement de « 10 semaines condensé en 5 semaines ». Tout a été travaillé, perfectionné autant que faire se peut.

Ce temps additionnel a par ailleurs été bénéfique en ce sens qu’il a permis à l’équipe Clavel de trouver une partenaire d’entraînement dont le style s’apparente à celui de Nary Plata. Il s’agit de la Québécoise Lishana Sellan.

« Elle a un peu son style, son jab qui lui ressemble beaucoup, a expliqué la pugiliste de 32 ans. On n’avait jamais mis les gants avec elle auparavant et on a pensé à elle. On l’a fait une fois, puis on l’a refait parce que ç’a tellement été bon. »

De son côté, l’équipe de Nery Plata a raconté avoir maintenu ses efforts afin de s’assurer d’arriver au Québec dans une forme « optimale ». Comme Clavel, la discrète Mexicaine de 28 ans a passé le temps des Fêtes « au bureau, à travailler », a-t-elle fait savoir par le truchement d’une interprète.

Le 14 janvier, on va tout fêter. Noël, le jour de l’An, la victoire. Kim Clavel

Une porte à la fois

Au total, six combats (trois masculins, trois féminins) seront présentés lors de ce gala qui s’amorcera sur le coup 19 h, vendredi à la Place Bell. Il y aura « un peu plus de monde » que ce qui était prévu le 1er décembre (on chiffrait les billets vendus à 3200), a noté le promoteur. Il reste cependant encore une dizaine de tables à vendre.

Rappelons par ailleurs que le combat sera présenté à la télé américaine, sur ESPN+, ce qui amènera « une visibilité beaucoup plus grande », dixit Yvon Michel.

Selon Kim Clavel, son expérience de juillet l’aidera à gérer les émotions qui viennent avec un combat d’une telle envergure.

« Ce sont des émotions que j’ai déjà vécues. Là, j’ai la capacité à savoir comment mieux les gérer, a-t-elle noté. Mais ce sont les mêmes frissons. Je suis fébrile. »

Une victoire vendredi pourrait lui « ouvrir » de nombreuses portes. Des portes dans lesquelles elle est impatiente d’entrer.

« La première porte s’appelle Yesica Nery Plata. Je dois l’ouvrir, gagner. Je compte bien le faire. »

Bouchard parmi les entraîneurs de l’année Le WBC a annoncé au cours des dernières semaines ses nominations de fin d’année. L’entraîneuse de Clavel, Danielle Bouchard, est nommée pour le titre d’entraîneur de l’année. Elle s’y retrouve aux côtés de Mark Ramsay, Robert Garcia Eddy Reynoso, Sugar Hill et Derrick James. « C’était tellement une grande fierté de voir le nom de Danielle parmi ces grands entraîneurs-là, a mentionné Clavel. Tout ce qu’elle sait, elle nous le donne. […] De voir une femme parmi ces hommes-là, c’est vraiment un avancement dans notre sport. » L’affrontement de championnat du monde remporté par Kim Clavel face à Yesenia Gomez en juillet dernier fait d’ailleurs partie des nommés pour le combat de l’année.