Le prochain combat de David Lemieux aura lieu à Rimouski

On l’a vu le 7 décembre dernier : David Lemieux a drôlement besoin de se faire la main chez les 168 livres. Eye of the Tiger Management n’a donc pas voulu prendre de risque en lui opposant un boxeur polonais qui n’a pas livré de combat prévu pour plus de huit rounds en plus de deux ans.