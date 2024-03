Mikaël Kingsbury a conclu la campagne 2023-2024 de la Coupe du monde avec sa 10e victoire de la saison, la 90e de sa carrière, samedi, à l’épreuve des bosses en parallèle de Chiesa in Valmalenco (Italie). En grande finale, le roi des bosses a facilement eu le dessus sur le Japonais Takuya Shimakawa, lui qui a été déséquilibré à deux occasions dans l’ultime descente.

info@sportcom.ca Sportcom

L’Américain Nick Page a complété le podium.

Avant la compétition de samedi, Kingsbury était déjà assuré de mettre la main sur les globes de cristal de l’épreuve en parallèle et du classement combiné de la saison. Seul celui de l’épreuve individuelle lui a échappé alors que le Japonais Ikuma Horishima l’a devancé de 10 points.

« C’est vraiment une bonne journée ! Je n’avais pas de pression, car j’étais déjà sûr d’avoir les globes après les courses à Almaty [au Kazakhstan]. Je voulais juste m’amuser en cette journée où il faisait beau. Mes parents sont ici et je suis super content de la façon dont j’ai skié », a expliqué le gagnant au micro de la Fédération internationale de ski.

Elliot Vaillancourt a percé le top 10 samedi et a fini au neuvième rang. Julien Viel et Gabriel Dufresne ont tous les deux été éliminés en ronde des 16 et ont respectivement fini en 17e et 20e places.

Laurianne Desmarais-Gilbert a subi le même sort dans cette ronde du tableau féminin lorsqu’elle a été défaite par la Japonaise Shiori Asano. L’athlète de Sainte-Adèle a conclu sa journée au 18e rang de l’épreuve où Maia Schwinghammer a été la meilleure Canadienne du jour, avec une cinquième place. L’Australienne Jakarta Anthony est montée sur la plus haute marche du podium.

Même si le finaliste adverse de Kingsbury n’était jamais monté sur un podium de Coupe du monde avant samedi, le vétéran québécois ne l’a pas pris à la légère.

« Je savais qu’il serait rapide […] Je l’ai vu skier plusieurs fois, c’est un très bon skieur et il est une des étoiles de notre sport. Je suis content pour lui et je crois que l’on va voir son nom plus souvent. »

La journée a été ternie par la sévère chute du Français Benjamin Cavet dans l’autre demi-finale. Cavet a quitté la piste sur une civière. Il avait aussi lourdement chuté plus tôt cette année à l’étape de Val Saint-Côme.

« J’espère qu’il est OK, c’était une lourde chute et je n’aime pas ça voir un ami se blesser comme ça », a conclu Kingsbury.