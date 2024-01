Blondin et Gélinas-Beaulieu ajoutent quatre médailles à la récolte canadienne

Ivanie Blondin a enfilé deux médailles d’or, dimanche, lors d’une autre journée remplie de succès pour le Canada en clôture des Championnats des quatre continents de patinage de vitesse sur longue piste.

La Presse Canadienne

Blondin a triomphé au départ groupé et a participé à la victoire en poursuite. Ses compatriotes ont été décorés d’argent en poursuite chez les hommes. Le Québécois Antoine Gélinas-Beaulieu a ajouté la troisième place au départ groupé masculin.

Le Canada a donc ajouté quatre médailles, pour un total de 12 breloques lors de ces Championnats.

Au départ groupé, Blondin a triomphé en vertu d’un temps de 8 : 42,56. Elle a devancé l’Américaine Giorgia Birkeland (8 : 44,65) et la Japonaise Kyoko Nitta (8 : 47,19). Gélinas-Beaulieu (8 : 16,46) a pour sa part été devancé par le Sud-Coréen Jae-Won Chung (8 : 16,33) et le Japonais Shomu Sasaki (8 : 16,43).

En poursuite, Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann ont arrêté le chronomètre à 2 : 54,02. Elles ont devancé les Japonaises par 3,52 secondes et les Américaines par 10,30 secondes.

Du côté masculin, Gélinas-Beaulieu, Connor Howe et Hayden Mayeur (3 : 36,84) n’ont accusé un retard que de quatre centièmes de seconde sur les Américains.

Au 1000 m, Laurent Dubreuil (1 : 07,86) a signé le meilleur résultat canadien en cinquième place. Yankun Zhao (1 : 08,12) et Vincent De Haître (1 : 08,27) ont pris les septième et huitième positions.

Sur la même distance chez les femmes, Maddison Pearman (1 : 15,64), Alexa Scott (1 : 16,35) et Alison Desmarais (1 : 17,78) ont pris respectivement les 10e, 12e et 14e échelons.

Samedi, Dubreuil (or au 500 m), Maltais (or au 3000 m), Weidemann (argent au 3000 m), Graeme Fish (argent au 5000 m) et Ted-Jan Bloemen (bronze au 5000 m) ont tous terminé sur le podium.

La veille, les Canadiens avaient mis la main sur l’or au sprint par équipe masculin et le bronze dans la même épreuve chez les femmes. Howe avait pour sa part remporté le 1500 m.

Les patineurs resteront à Salt Lake City pour une étape de la Coupe du monde, la fin de semaine prochaine. Ils se déplaceront ensuite à Québec, ou la Coupe du monde s’arrêtera pour la première fois en 32 ans.