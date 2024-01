Le quotidien américain USA Today a révélé jeudi après-midi que le patineur artistique canadien d’origine danoise Nikolaj Sorensen était visé par des allégations d’agression sexuelle remontant à 2012.

La victime serait une patineuse américaine, aujourd’hui devenue entraîneuse, que le USA Today a choisi de ne pas identifier.

Selon les documents envoyés au Bureau du commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS) et l’organisme US Center for SafeSport, la femme avait 22 ans à l’époque. Sorensen était d’un an son aîné au moment des évènements allégués.

Ces évènements seraient survenus en avril 2012 après une fête au Connecticut.

Selon la plaignante, Sorensen aurait voulu avoir des relations sexuelles avec elle. Une fois dans le lit, il lui aurait tenu un bras, en appuyant sur sa clavicule, avant d’y aller d’une pénétration complète, pendant que l’autre main de Sorensen couvrait sa bouche pour l’empêcher de crier. La victime raconte également qu’il était impossible pour elle se respirer.

« Je pensais que j’allais manquer d’air en raison du poids de son bras sur ma clavicule et ma poitrine. Je tentais de pousser ses hanches avec mes bras pour essayer de retirer son pénis, mais j’avais trop de mal à respirer. J’ai craint pour ma vie. […] Il m’a violée », peut-on lire dans le témoignage de la présumée victime dans l’article en question.

Le Bureau du commissaire aurait officiellement ouvert l’enquête, toujours selon ce que rapporte le USA Today.

Le quotidien a tenté de joindre Sorensen et ses entraîneurs, mais il n’a obtenu aucun retour.

La médaillée d'or olympique Nancy Hogshead, avocate et fondatrice de Champion Women, une organisation de défense juridique à but non lucratif pour les filles et les femmes dans le sport, a pour sa part déclaré au USA Today qu'elle représentait la victime de l'agression sexuelle présumée. Hogshead a confirmé qu'une enquête sur Sørensen était en cours, mais qu'elle ne pouvait pas faire d'autres commentaires en raison d'un accord de confidentialité mandaté par le BCIS.

« Nous sommes au courant de l’article du USA Today qui vient de paraître, mais comme il s’agit d’un dossier actif au sein du BCIS, nous ne pouvons pas commenter et nos athlètes ne commenteront pas non plus », a fait savoir jeudi la directrice des communications de Patinage Canada, Karine Bédard.

Sorensen, 34 ans, patine sous le drapeau canadien depuis 2019 avec sa partenaire Laurence Beaudry-Fournier. Ils avaient terminé en neuvième place aux derniers Jeux olympiques, à Pékin, et cinquième aux plus récents Championnats du monde. Le duo doit défendre son titre aux Championnats canadiens la semaine prochaine en plus de participer aux Mondiaux, à Montréal, au mois de mars.