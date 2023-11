Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen

Une deuxième médaille d’argent cette saison pour Fournier Beaudry et Sorensen

Médaillés d’argent au début du mois au Grand Prix d’Angers, en France, Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen ont répété l’exploit samedi en terminant encore une fois sur la deuxième marche du podium, cette fois du côté du Grand Prix d’Espoo, en Finlande.

Sportcom

Les danseurs sur glace québécois étaient installés au deuxième rang provisoire après le programme de danse rythmique qui a été présenté vendredi. Les Américains Madison Chock et Evan Bates, victorieux à Allen, au Texas, en tout début de saison, étaient alors les seuls à être devant Fournier Beaudry et Sorensen au classement.

Lors de la danse libre, samedi, Chock et Bates ont une fois de plus obtenu la meilleure note de la journée avec 123,85 points. Tout juste derrière eux, les Québécois ont reçu 123,70 points pour concrétiser leur place sur la seconde marche du podium en vertu de leur total de 206,32 points.

« Nous sommes super heureux d’avoir offert une autre belle performance avec une routine que nous apprécions énormément. C’est toujours plaisant de venir en Finlande, le public est très chaleureux et c’est un évènement que nous adorons année après année », a d’abord lancé Sorensen.

Cette médaille devrait également permettre au duo canadien de participer à la finale des Grands Prix qui se déroulera à compter du 7 décembre à Pékin, en Chine. Fournier Beaudry et Sorensen y avait pris le sixième rang l’an dernier à Turin.

« On va à la finale pour la deuxième année consécutive ! C’est génial et ce sera assurément amusant. On va prendre le temps de retourner à l’entraînement à la maison dans les prochains jours pour être prêts », a indiqué Laurence Fournier Beaudry.

« Nous sommes excités pour la suite. Nous ne voulons pas faire de changements majeurs à nos routines, il faut seulement améliorer quelques points techniques et tout pourrait être parfait », a-t-elle ajouté.

Les Américains et les Canadiens ont été accompagnés sur le podium par les Finlandais Juulia Turkkila et Matthias Versluis (195,80 points).