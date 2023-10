Valérie Grenier peut enfin souffler. Forte de la meilleure saison de sa carrière l’année dernière, la Franco-ontarienne a skié comme si le temps ne s’était pas écoulé depuis son dernier podium, à la fin du mois de mars.

Sur le glacier autrichien de Sölden, Grenier a rapidement retrouvé l’aplomb de l’hiver dernier. La skieuse de 26 ans a pris le septième rang du premier slalom géant de la saison, samedi.

Les conditions étaient parfaites pour laisser les skieuses s’exprimer pleinement. Comme c’est souvent le cas à Sölden en fait.

Victorieuse la saison dernière et détentrice six top 10, Grenier avait trouvé quelque part beaucoup plus de constance et de confiance au début du Nouvel An.

En ouverture de saison, la question était donc de savoir si la Canadienne, souvent victime de malchance dans ses deuxièmes manches, allait être en mesure de skier avec autant de stabilité.

Avec le dossard 14, Grenier s’élançait sur une piste plus abîmée que celle sur laquelle avaient glissé ses plus grandes rivales. La portion de départ lui a donné du fil à retordre, mais elle s’est bien reprise par la suite. Avec un huitième temps provisoire, sa seule priorité était de ne pas bousiller son bon travail.

Et Grenier, revigorée et visiblement en pleine possession de ses moyens, a attaqué les 49 portes de ce parcours avec la confiance lui a ayant permis de s’épanouir la saison dernière.

Le départ a encore été fragile, mais chaque virage a paru de plus en plus simple pour la native de St. Isidore. Elle a été en mesure de gruger suffisamment de temps sur ses rivales pour non seulement protéger sa position, mais s’avancer d’un rang.

Exactement comme en 2021, sur cette même piste, Grenier entame la campagne avec une septième place. La différence avec la skieuse qu’elle était il y a 24 mois réside cependant dans le fait qu’elle a dorénavant la certitude qu’elle pourra répéter ce genre de performance.

Sarah Bennett rate son entrée

Remise d’une opération à l’épaule, la Québécoise faisait partie du groupe de quatre Canadiennes se frottant à la piste de Sölden. C’était sa première course en coupe du monde depuis le géant de Kranjska Gora au début janvier.

Malheureusement pour l’athlète de Stoneham, elle a été incapable de compléter la première manche.

La skieuse de 22 ans a raté une porte à mi-parcours en tentant de revenir avec un virage sur la gauche. Son ski intérieur a refusé de coopérer.

Britt Richardson a pris le 24e rang, tandis que Cassidy Gray n’est pas parvenue à se classer parmi le top 30 lors de la première manche pour assurer sa place dans la deuxième.

Lara Gut-Behrami à l’arrachée

Pendant que Grenier était assurée d’un autre top 10, la compétition au-devant du peloton était féroce.

Grâce à une deuxième descente de tous les instants, Gut-Behrami a été en mesure de soutirer la victoire à Frederica Brignone, provisoirement première au terme de la première manche.

PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ASSOCIATED PRESS Lara Gut-Behrami

La Tessinoise a été impeccable dans toutes les parties du parcours. Elle a été la seule membre du top 7 à réaliser le meilleur de ses deux temps en deuxième descente.

C’est au départ que tout s’est joué. Gut-Behrami a démarré sa deuxième manche en lionne. Elle avait ramené le quatrième temps de la première descente, mais son explosivité dans les premières portes lui a permis de creuser un écart considérable. Tous les secteurs lui ont été favorables.

Si toutes les concurrentes étaient nez à nez une fois arrivées au bas de la piste, la skieuse de 32 ans a écrasé toute compétition avec plus d’une seconde d’écart sur la meneuse du moment.

Exténuée, Gut-Behrami ne s’est même pas rendue à la grosse chaise de meneuse. Elle s’est écrasée dans l’aire d’arrivée, le dos accoté sur un panneau publicitaire, en attendant de connaître son sort. Petra Vlhova, Sara Hector et Frederica Brignone devaient passer dans l’ordre. Et chacune d’entre elles avait le potentiel de la dépasser.

Or, personne n’a réellement menacé son temps de 1:09,44.

Seule l’Italienne s’en est rapprochée. Son départ a été chaotique et plus les portes s’enchaînaient, plus elle semblait avoir de la difficulté à générer de la vitesse. La meilleure géantiste au monde en 2020 s’est bien reprise en fin de parcours. Du moins, elle a trouvé un certain air d’aller, dans le même secteur qu’en première manche. Mais trop peu trop tard. Son départ l’avait coulé et Gut-Behrami avait été trop efficace quelques instants auparavant.

Brignone a franchi la ligne d’arrivée du parcours, pourtant dessiné par l’équipe italienne, 0,02 seconde derrière la championne.

« C’était une journée compliquée, mais je n’ai jamais abandonné », a déclaré Gut-Behrami au micro de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS).

Elle était en train de s’abreuver dans une bouteille en plastique lorsqu’elle a vu les temps finaux. Le poing dans les airs, mais les fesses toujours sur la neige, exténuée, mais ravie.

Il s’agit d’une 38e victoire en carrière, dont une troisième à Sölden, 10 ans après son premier triomphe. « J’étais heureuse d’avoir le dossard numéro 1 et de littéralement lancer la saison, mais j’étais aussi un peu nerveuse. »

Invisibles à l’œil nu, la gagnante admet avoir commis « beaucoup d’erreurs dans les deux manches ».

Reste qu’elle peut se consoler d’avoir répondu aux attentes dès la première course de la saison. La vétérane a connu un regain de vie la saison dernière en décrochant la deuxième place du classement général et en ramenant chez elle le globe de cristal en Super G.

« Je suis vieille, mais je suis heureuse », a-t-elle ajouté, lunettes de soleil sur la tête, alors que les glaciers autrichiens reflétaient sur ses verres.