Patinage artistique

Le plaisir de gagner et de partager

Le patinage artistique canadien est entre bonnes mains. Sur le podium à l’épreuve de danse sur glace des Championnats des quatre continents, les duos canadiens composés de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sørensen, ainsi que de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, se tenaient respectivement sur la deuxième et la troisième marche. À peine revenus du Colorado, les médaillés ont offert de leur temps pour transmettre leur passion.