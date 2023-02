Madison Chock et Evan Bates ont pris la tête après l’épreuve de danse rythmique aux Championnats des quatre continents de patinage artistique, vendredi, alors que les athlètes américains visent un troisième titre à cet évènement international.

Dave Skretta Associated Press

Chock et Bates, qui arrivent de leur quatrième championnat national, ont obtenu un score de 87,67 pour leur performance réalisée sous le thème de la chanson Let’s Dance de David Bowie.

Cela a suffi pour devancer les champions canadiens Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen, qui ont obtenu un score de 86,28, ainsi que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, qui ont reçu une note de 79,04.

Patinant sous une chanson de Gloria Estefan, Fournier Beaudry et Soerensen ont également obtenu leur meilleure note internationale de la saison, dépassant celle de leur danse rythmique du Trophée NHK.

« Nous nous sommes vraiment concentrés à changer notre approche, dans le but de nous amuser et combattre le stress inévitable de la compétition », a dit Soerensen.

L’objectif de Chock et Bates cette saison était de remporter un championnat du monde « inatteignable », ainsi que les Championnats des quatre continents (évènement qui rassemble les meilleurs compétiteurs du monde en dehors de l’Europe), avec comme mise au point le Japon, le mois prochain.

Le duo a montré son calme et sa précision vendredi soir, obtenant sa meilleure note internationale de la saison.

« Nous nous sommes beaucoup préparés pour cette compétition avant de quitter pour les championnats nationaux, a dit Chock, qui a remporté les Championnats des quatre continents de 2019 et 2020 avec Bates.

« Nous étions prêts et nous avons laissé notre préparation nous guider jusqu’à cette semaine. D’obtenir notre meilleur résultat de la saison est un sentiment incroyable à l’approche des championnats mondiaux. Ça fait du bien de performer de la même façon qu’on s’entraîne. »

Les Canadiens Marie-Jade Lauriault et Romain le Gac (62,03) se sont classés huitièmes.

En couple, Riku Miura et Ryuichi Kihara du Japon mènent avec 71,19 points, à l’issue du programme court.

Les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps (68,39) sont deuxièmes, devant les Américains Emily Chan et Spencer Akira Howe (66,96).

Les duos canadiens Lia Pereira et Trennt Michaud (65,16) et Kelly Ann Laurin et Loucas Ethier (59,12) ont terminé quatrièmes et sixièmes, respectivement.