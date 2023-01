Alice Marchessault

Guérir, revenir, puis réussir

La période de transition entre l’adolescence et la vie adulte est névralgique. Elle l’est d’autant plus pour les athlètes de pointe. Alice Marchessault a dû partager ce temps entre la montagne et l’hôpital. Elle est maintenant de retour sur ses skis, condamnée à l’excellence.