(Zaō) Alexandria Loutitt est devenue la première femme du Canada à monter sur la plus haute marche du podium lors d’une épreuve de la Coupe du monde de saut à skis à la suite de sa victoire lors d’une compétition en tremplin normal tenue vendredi à Zao, au Japon.

La Presse Canadienne

Loutitt, une athlète originaire de Calgary qui a célébré son 19e anniversaire de naissance samedi dernier, a réalisé son premier podium en carrière en Coupe du monde grâce à un score total de 240,3 points.

Ce score lui a permis de devancer par plus de huit points l’Autrichienne Eva Pinkelnig (231,8), qui domine largement le classement général de la Coupe du monde. Chiara Kreuzer (228,6), également d’Autriche, a complété le podium.

Loutitt est aussi devenue la deuxième femme du Canada à accéder à l’une des trois marches du podium en Coupe du monde après Taylor Heinrich, qui s’était classée troisième lors de deux compétitions tenues en 2015, en Allemagne et en Norvège.

Chez les hommes, Horst Bulau, en 1983, est le dernier spécialiste en saut à skis issu du Canada à gagner une épreuve de la Coupe du monde. Steve Collins, en 1980, est le seul autre Canadien à avoir réaliser pareil exploit en Coupe du monde.

Loutitt a d’abord effectué un premier saut qui a couvert une distance de 98,5 mètres, pour une note de 125,2 points, soit presque 10 points de plus que Pinkelnig (115,6) alors deuxième au classement provisoire.

Loutitt a assuré sa victoire avec un deuxième saut d’une distance de 95 mètres, pour un score de 115,1. Pinkelnig a fait un peu mieux avec un score de 116,2, mais l’écart que Loutitt avait creusé après la première ronde était trop grand à combler.

Une autre Canadienne a terminé la compétition dans le top-15, soit Abigail Strate (210,0) qui s’est classée 11e.

Depuis la fin de 2022, Loutitt ne cesse de se mettre en évidence sur le circuit de la Coupe du monde. Au cours des trois dernières semaines, elle a participé à sept compétitions officielles en Coupe du monde et elle s’est classée dans le top 10 en six occasions, incluant des quatrièmes places en Autriche, le 28 décembre, et en Slovénie, le 1er janvier.

Lors des Jeux olympiques de Pékin, Loutitt était montée sur la troisième marche du podium lors de la compétition par équipe mixte.