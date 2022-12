(Bormio) Le skieur autrichien Matthias Mayer, qui a remporté l’or lors de trois Jeux olympiques consécutifs, a annoncé jeudi qu’il prenait sa retraite de façon immédiate.

Associated Press

Mayer a fait cette annonce peu de temps avant le super-G masculin de la Coupe du monde dans une entrevue à la télévision autrichienne, après son retour de l’inspection du parcours ; il a alors déclaré qu’il ne participerait pas à la course.

« La saison dernière a été fantastique avec la troisième médaille d’or olympique. J’ai bien commencé la nouvelle saison et je suis satisfait, mais c’est assez pour moi, a dit Mayer, 32 ans. J’ai fait ma dernière inspection de parcours et c’est tout. Je n’ai plus ce feu qui m’anime. »

Mayer a remporté le titre olympique de descente en 2014 et l’or en super-G en 2018 et à nouveau en 2022 ; cette année-là, il a également remporté le bronze en descente et a dépassé Toni Sailer en tant que skieur autrichien le plus titré du pays aux Jeux olympiques.

Il n’a pas réussi à remporter une médaille aux championnats du monde. Une quatrième place dans un super-G à Beaver Creek au Colorado, en 2015, a été son meilleur résultat à ce chapitre.

Depuis ses débuts en 2009, Mayer a participé à 219 courses de Coupe du monde et a gagné 11 fois, dont des courses classiques à Kitzbühel, Wengen et Bormio.

En décembre 2015, Mayer s’est cassé deux vertèbres lors d’un accident de super-G à Val Gardena. Il a été absent pendant sept mois.

Mayer est le deuxième champion olympique en titre à quitter ce mois-ci après que le Suisse Beat Feuz, médaillé d’or en descente en 2022, ait annoncé sa retraite la semaine dernière.