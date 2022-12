(Saint-Moritz) L’Italienne Sofia Goggia a levé le pouce droit en signe de satisfaction après avoir dominé la quatrième descente de la saison de la Coupe du monde de ski alpin féminin, samedi à Saint-Moritz. Quant à sa main gauche, elle pouvait à peine la bouger.

Associated Press

Avec panache, Goggia s’est hissée jusqu’à la plus haute marche du podium, 43 centièmes de seconde devant la Slovène Ilka Stuhec, une journée après s’être fracturé deux doigts en frappant une porte lors de la descente tenue vendredi, sur la même piste de la montagne de Corviglia.

Goggia a franchi la ligne d’arrivée en une minute 28,85 secondes, samedi. L’Allemande Kira Weidle (1 : 29,37) a complété le podium.

La Québécoise Marie-Michèle Gagnon (1 : 30,82) s’est classée 27e tandis que sa compatriote Stefanie Fleckenstein (1 : 32,30) a pris le 47e échelon.

Après l’incident de vendredi, Goggia a pris la direction de Milan pour se faire opérer. Des responsables de l’équipe italienne ont fait savoir qu’une tige métallique et des vis ont été placées à l’intérieur de sa main pour la stabiliser et que sa main avait été enveloppée dans un plâtre.

Malgré cela, Goggia est revenue en Suisse pour la descente de samedi. Avec sa main gauche bandée et le gant attaché à son bâton de ski avec du ruban adhésif jaune, Goggia était la neuvième skieuse à prendre le départ, et n’a pas paru gênée par sa blessure.

« Lorsque j’ai réalisé aujourd’hui que je pouvais être de la partie, je pense qu’aucune autre skieuse n’était plus heureuse que moi au portillon de départ. Il n’y avait pas de garantie que je pourrais être du départ aujourd’hui », a déclaré Goggia, tout en ajoutant que les responsables de l’équipe italienne ont songé à ne pas lui permettre de participer à l’épreuve.

« J’ai dit : “Êtes-vous fous ? Vous êtes fous ?” Je n’abandonne pas de cette manière », a relaté l’Italienne.

Sous un ciel ensoleillé, un contraste avec la neige et le brouillard qui avaient perturbé la descente de vendredi, Goggia a dévalé le parcours de 2,5 km avec son cran habituel, sans se retenir dans les sections cahoteuses et en sautant plus haut et en atterrissant plus loin que toutes ses rivales.

Pendant quelques instants, l’éventuelle première position de Goggia a cependant été mise en danger par Mikaela Shiffrin.

L’Américaine, 21e à prendre le départ, a été plus rapide que Goggia par quelques centièmes de seconde lors des deux premières sections de la piste. Toutefois, Shiffrin a pris moins de risques que l’Italienne dans le reste du parcours et elle a complété la course en quatrième place, en 1 : 29,46.

Le podium de Stuhec était son premier en près de quatre ans.