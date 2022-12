Sur le podium de gauche à droite: Filip Gravenfors, Mikaël Kingsbury et Nick Page

PHOTO NISSE SCHMIDT/TT, ASSOCIATED PRESS

Il n’aura fallu que 24 heures à Mikaël Kingsbury pour retrouver la plus haute marche du podium. Au lendemain de sa deuxième place aux bosses, le champion du monde a remporté l’épreuve en parallèle à la Coupe du monde d’Idre Fjäll, en Suède.

Sportcom

Cinq courses, cinq victoires et une 76e médaille en Coupe du monde. Le Québécois a amorcé cette journée parfaite en l’emportant face au Français Martin Suire, puis face à son compatriote Julien Viel, de Mont Sainte-Anne, qui en était à ses premiers duels dans le circuit dimanche.

Kingsbury a ensuite eu le dessus sur le Finlandais Severi Vierela et l’Américain Cole McDonald pour se diriger vers la grande finale. Le skieur de Deux-Montagnes y a affronté le jeune Suédois Filip Gravenfors pour l’obtention de la médaille d’or. Ce fut l’affrontement le plus serré du Canadien, qui a souligné la vitesse de son adversaire, âgé de 18 ans seulement.

PHOTO TT NEWS AGENCY VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Mikaël Kingsbury (à droite) et Severi Vierela

« Il est vraiment vite sur la piste ! Filip m’a donné du fil à retordre, j’ai bien skié au centre et à un certain point, je ne pouvais plus le voir à mes côtés. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait », a déclaré le vainqueur.

Gravenfors a effectivement été le premier à franchir la ligne d’arrivée, mais les juges ont accordé davantage de points au « Roi des bosses » et lui ont octroyé la victoire. L’Américain Nick Page a quant à lui mérité le bronze en remportant la petite finale devant Cole McDonald.

« C’était périlleux à certains moments parce qu’on prend beaucoup de vitesse au milieu, mais bravo à Filip, il est vraiment rapide, a ajouté Kingsbury. Je suis content de m’emparer du maillot jaune de meneur à cette épreuve. Ça se passe bien jusqu’à maintenant, deux premières places et une deuxième ! »

En plus de Kingsbury et Julien Viel (13e), Elliot Vaillancourt (Drummondville) a lui aussi atteint les huitièmes de finale dimanche. Il a été éliminé par l’éventuel médaillé d’argent pour se classer 14e, un sommet personnel en Coupe du monde.

Daniel Tanner, de Calgary, a également effectué ses débuts aux bosses en parallèle et a pris le 19e rang. Gabriel Dufresne (Joliette) et Alexandre Lavoie (Québec) ont quant à eux terminé 26e et 40e.

Chez les femmes, la Saskatchewanaise Maïa Schwinghammer et la Québécoise Laurianne Desmarais-Gilbert n’ont pu franchir les quarts de finale de cette première épreuve en parallèle de la saison. Elles ont fini 17e et 21e.

PHOTO MATEUSZ KIELPINSKI, FIS FREESTYLE Mikaël Kingsbury et la médaillée d’or chez les femmes, l'Américaine Elizabeth Lemley

L’Américaine Elizabeth Lemley a décroché l’or contre la Japonaise Anri Kawamura, tandis que la Française Perrine Laffont est montée sur la troisième marche du podium.

La prochaine Coupe du monde aura lieu dans une semaine en France, à l’Alpe d’Huez.