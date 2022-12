Arnaud Gaudet connaissait une bonne deuxième manche et se dirigeait vers les finales samedi, jusqu’à ce qu’il chute en fin de parcours à la Coupe du monde de Winterberg, en Allemagne.

luc turgeon Sportcom

D’abord en bonne posture, il s’est plutôt classé 28e du slalom en parallèle, quelques heures après avoir pris le 11e rang de l’épreuve par équipe avec sa coéquipière Megan Farrell.

Avec la Coupe du monde de soccer qui bat son plein, la Fédération internationale de ski a modifié l’horaire de la compétition de slalom cette fin de semaine pour convenir à la plage horaire des chaînes de télévision. La compétition par équipe a été présentée en matinée samedi, suivie des qualifications individuelles. Les rondes finales de cette épreuve auront lieu dimanche.

Arnaud Gaudet a ainsi entamé sa saison en compagnie de sa coéquipière Megan Farrell. Il détenait une avance considérable sur le Slovène Zan Kosir lors des huitièmes de finale, mais Farrell n’a pas été en mesure de la conserver. Elle a accusé un retard de 23 centièmes de seconde sur Gloria Kotnik au fil d’arrivée.

« C’est dommage parce que j’ai eu une excellente descente, mais ce sont des choses qui arrivent. Pour le format, ça nous donnait quasiment une pratique ! Ce n’était pas le même parcours (qu’à l’individuel), mais on pouvait s’habituer à la neige », a partagé Gaudet, en entrevue avec Sportcom.

La piste préparée pour l’épreuve individuelle a tout de même surpris le Québécois. Les planchistes gagnaient de la vitesse dans la première section, mais la perdaient tous dans de nombreux virages qui précédaient une portion plate. Gaudet a néanmoins offert la cinquième performance du tracé bleu en première manche, avec un chrono de 35,71 s.

« Ça s’est quand même bien passé, mais je trouvais qu’il me manquait quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi. Je me trouvais lent et je pense que j’aurais pu faire mieux », a-t-il fait savoir.

Cette impression s’est expliquée en constatant les différents temps enregistrés en première manche. L’Allemand Stefan Baumeister, plus rapide du parcours bleu, aurait terminé cinquième dans le rouge.

« Mon adversaire avait une grosse avance et je pensais que j’étais vraiment lent, mais c’était son parcours qui l’avantageait ! »

Il avait confiance en ses moyens à sa deuxième descente. Tout allait pour le mieux, puis une erreur a mené à une chute qui est venue bousiller ses chances d’accéder aux rondes finales, réservées aux 16 plus rapides.

« C’est plate de finir comme ça, j’aurais aimé faire les finales et ça se passait super bien. Mon opposant s’est qualifié en 14e place et j’avais plus d’une porte d’avance sur lui avant de tomber. Ce n’est pas la manière dont je voulais commencer ma saison, mais j’ai quand même eu de bonnes descentes », a admis Arnaud Gaudet, qui vise un podium en slalom cette saison.

Il se dirigera vers l’Italie en vue des Coupes du monde de Carezza et de Cortina d’Ampezzo, les 15 et 17 décembre.