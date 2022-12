(Val-D’isère) Le Suisse Marco Odermatt a dominé le slalom géant de Val d’Isère, samedi, et consolidé son avance en tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin.

Associated Press

Champion olympique de la discipline lors des Jeux de Pékin, en 2022, Odermatt a réalisé le meilleur temps lors de chacune des deux manches, samedi.

Son chrono final de deux minutes 3,62 secondes lui a permis de devancer l’Autrichien Manuel Feller par 1,40 seconde.

Après avoir réalisé le 11e temps de la manche initiale, le Slovène Zan Kranjec s’est hissé jusqu’à la troisième marche du podium grâce à un chrono de 1 : 01,91 s lors de sa deuxième sortie sur la piste. Il a néanmoins conclu la journée à un peu plus de deux secondes du vainqueur.

Erik Read a été le meilleur Canadien avec une 15e place, grâce à un chrono combiné de 2 : 07,35 s. Il a notamment réalisé le cinquième temps de la seconde manche (1 : 02,46 s).

Son compatriote Trevor Philp (2 : 08,45) a terminé au 26e rang.

Âgé de 25 ans, Odermatt a terminé premier au classement général de la discipline la saison dernière ainsi qu’au classement cumulatif de la Coupe du monde de ski alpin.

Or, il a entamé avec aplomb la défense de son titre du classement général, avec trois victoires lors des six premières courses de la saison, et des podiums lors des trois autres épreuves.