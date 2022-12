(Edmonton) Jasmine Baird a réussi un « underflip 900 » lors de sa première descente de la soirée — et n’a jamais regardé derrière par la suite.

Steven Sandor La Presse Canadienne

La planchiste ontarienne a remporté l’or à l’épreuve de grand saut de la Coupe du monde de planche à neige, samedi, au Commonwealth Stadium.

En tête après deux descentes, Baird passait la dernière lors de la ronde finale. Elle a regardé les six autres finalistes ne pas réussir à égaler son score, et sous les chants nourris de la foule, elle s’est lancée sur la pente artificielle de 15 étages pour une descente qui avait plus des allures de parade qu’autre chose.

« Je n’avais jamais eu le luxe d’avoir une descente avec la victoire en poche auparavant, a admis Baird. Mon entraîneur est venu me voir et m’a fait un gros câlin. Normalement, je n’aime pas regarder les autres sauter, pour une raison quelconque. Je n’aime pas regarder les scores. Mais mon entraîneur est venu et il m’a dit : “Félicitations pour ta victoire”. »

La Belge Evy Poppe a remporté l’argent. Reira Iwabuchi, la planchiste japonaise qui a remporté la première épreuve de la saison en Suisse, a chuté lors de son premier saut, mais s’est reprise lors des deux derniers sauts pour décrocher la médaille de bronze.

Iwabuchi et Baird sont maintenant à égalité en tête du classement général de la Coupe du monde.

La Québécoise Laurie Blouin a fait une grosse chute lors de l’échauffement et n’a pas effectué de sauts lors de sa première descente. Elle a tout de même terminé cinquième.