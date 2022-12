La double médaillée olympique Justine Dufour-Lapointe, qui était en réflexion depuis quelques mois déjà au sujet de son avenir sportif, a troqué le cadre rigide du ski acrobatique pour celui beaucoup plus permissif du « freeride ».

La Presse Canadienne

Dufour-Lapointe a annoncé mardi matin qu’elle poursuivra sa carrière sur le Freeride World Tour (FWT). Elle est du même coup devenue la première Québécoise à se joindre à ce circuit, qui fut fondé en 1996 en Suisse.

« Après trois cycles olympiques et 12 années incroyables sur le circuit de la Coupe du monde en bosses, je sentais que j’avais besoin de nouveaux défis, a déclaré Dufour-Lapointe dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Je sentais que ma carrière n’était pas terminée et que j’avais toujours ce feu qui brûlait en moi. »

Le principe du « freeride » est simple : il n’y a pas de chronomètre, pas de sauts travaillés ou encore de pistes damées. Il y a un portillon de départ et un portillon d’arrivée. Les descentes se font dans un environnement naturel et les athlètes sont à la merci de tous les éléments que l’on y retrouve : roches, arbres, crevasses, etc. De plus, les athlètes ne peuvent pas skier sur la face de la montagne ciblée avant la compétition. Ils doivent l’analyser avec des jumelles de distance.

Les participants sont ensuite jugés pour la qualité de leur descente et se voient offrir une note entre 0 et 100. Le jury est composé de quatre juges dont la note est accordée en fonction de cinq critères d’évaluation : la difficulté et le choix de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et la technique. L’athlète ayant récolté le plus de points à la fin de la saison est sacré champion du monde.

« Je veux me donner une liberté dans un tout nouvel environnement, a-t-elle poursuivi. J’ai envie de me perfectionner dans une autre discipline et de connecter avec la montagne d’une autre façon. Je me lance ce nouveau défi pour retrouver l’adrénaline que j’ai toujours eue pour le ski et pour sortir de ma zone de confort. Je veux tracer mon propre chemin et laisser ma marque », a-t-elle mentionné.

La skieuse âgée de 28 ans entamera donc ce nouveau chapitre de sa carrière à Kicking Horse, en C.-B., du 13 au 18 janvier 2023. La saison du FWT comptera cinq étapes au total, et culminera à Verbier, en Suisse, du 25 mars au 2 avril.

Dufour-Lapointe a remporté l’or en bosses aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, et l’argent aux Jeux de PyeongChang en 2018. Elle a également terminé au neuvième rang de l’épreuve des bosses aux Jeux de Pékin l’hiver dernier.

Elle totalise aussi 49 podiums en carrière sur le circuit de la Coupe du monde de ski acrobatique, dont 15 victoires. Elle a aussi décroché quatre médailles en carrière aux Championnats du monde, dont une victoire en bosses aux Mondiaux de 2015.