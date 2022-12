(Les Deux Alpes) Le Québécois Éliot Grondin a terminé au troisième rang de la première épreuve de la saison de snowboard cross comptant au classement de la Coupe du monde, dimanche à Les Deux-Alpes, en France.

La Presse Canadienne

Lors d’une épreuve présentée 24 heures plus tard que prévu, à cause des forts vents qui ont sévi sur la région samedi, Grondin a d’abord terminé premier de ses vagues en huitièmes de finale et en quarts de finale.

Lors de sa vague des demi-finales, l’athlète de 21 ans de Sainte-Marie de Beauce s’est classé deuxième derrière l’éventuel vainqueur, l’Allemand Martin Noerl.

En grande finale, Grondin a terminé à 37 centièmes de seconde de l’Allemand. L’Italien Omar Visintin s’est glissé entre Noerl et Grondin pour ainsi monter sur la deuxième marche du podium.

Pour Grondin, médaillé d’argent de la discipline aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, il s’agit d’un septième podium en carrière en Coupe du monde. Grondin compte aussi une médaille de bronze à son palmarès lors des Championnats du monde de 2021, en Suède.

Chez les femmes, la Québécoise Audrey McManiman a été éliminée de la compétition après avoir terminé troisième de sa vague de quarts de finale. Sa performance l’a laissée au 11e rang du classement général de la compétition.

Seuls les athlètes ayant terminé en première ou deuxième place de leur vague pouvaient accéder au tour suivant.