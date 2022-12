Laurent Dubreuil a remporté sa troisième médaille d’or de la fin de semaine et le Canada a accédé au podium à quatre reprises à l’occasion de la dernière journée de courses aux Championnats des quatre continents de patinage de vitesse sur longue piste, dimanche.

La Presse Canadienne

Le Canada a conclu la compétition, la première que l’équipe canadienne ait disputée en 30 ans dans la ville de Québec à l’échelle internationale, avec une récolte de 14 médailles.

Dubreuil a donné le ton en remportant le 1000 m masculin — pour ainsi ajouter aux titres qu’il a décrochés dans les épreuves du 500 m et du sprint par équipes de vendredi.

« En termes de résultats, c’était un week-end parfait : trois courses et trois médailles d’or, a affirmé Dubreuil. C’est sûr qu’aujourd’hui, ce n’était peut-être pas la course que j’aurais espérée. Il y a eu un petit problème dans le changement de couloir et il a fallu que je me relève un peu.

« Mais l’important, c’était de gagner la course et c’est ce que j’ai été capable de faire malgré les circonstances. »

L’athlète de Lévis a complété sa course sur l’anneau de sa région d’origine en 1 minute 9,278 secondes. Les Sud-Coréens Seong-Hyeon Park (1 : 9,838) et Tae-Yun Kim (1 : 10,252) ont complété le podium.

Plus tôt dans la journée, Béatrice Lamarche s’est emparée de sa deuxième médaille individuelle de la compétition, obtenant le bronze au 1000 m féminin (1 : 17,393). La victoire est allée à la Sud-Coréenne Min-Sun Kim (1 : 16,066), tandis que la patineuse du Kazakhstan Yekaterina Aydova (1 : 16,191) a mis la main sur l’argent.

« J’espérais faire un podium, a admis Lamarche. Je savais que j’avais des chances, il fallait juste que je fasse une bonne course. L’exécution était super bonne et je suis très satisfaite de ma performance. »

Le Canada a complété la journée en récoltant deux médailles en poursuite par équipes, alors que les femmes ont décroché l’or et les hommes, l’argent.

L’équipe féminine composée de Lamarche, Valérie Maltais et Maddison Pearman a enregistré un temps de 3 : 6,877 pour ainsi l’emporter avec un écart de plus de quatre secondes sur la Chine (3 : 11,190) et la Corée du Sud (3 : 11,273), respectivement deuxième et troisième.

La formation masculine regroupant Antoine Gélinas-Beaulieu, Jake Weidemann et Max Halyk a conclu avec un temps de 3 : 47,511. Les Sud-Coréens, qui sont venus de l’arrière au dernier tour, ont croisé le fil en premier grâce à un chrono de (3 : 47,172). La Chine (3 : 53,936) a décroché le bronze.

L’équipe canadienne de longue piste sera de retour sur glace la fin de semaine prochaine, encore une fois devant ses partisans, à l’occasion de la première de deux étapes consécutives de la Coupe du monde à avoir lieu à Calgary.