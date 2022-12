Mikaël Kingsbury a commencé sa saison sur le circuit de la Coupe du monde en faisant ce qu’il fait de mieux : gagner.

Le Québécois a dévalé sa piste préférée, celle de Ruka, en Finlande, comme seul lui peut le faire. Après avoir terminé au premier rang lors des qualifications et durant la finale, il était le premier à s’élancer pour la super-finale. Son exécution presque parfaite, combinée à une excellente vitesse, lui a permis d’obtenir 84,50 points.

Ce n’est pas tout : Kingsbury a devancé son plus proche poursuivant et son principal rival sur le circuit, le Japonais Ikuma Hiroshima, par plus de quatre points (80,48), ce qui est considérable.

L’Australien Matt Graham a pris le troisième rang avec ses 80,12 points.

Après la victoire, Kingsbury a levé les bras dans les airs avant de prendre ses deux adversaires dans ses bras. La fierté de Deux-Montagnes avait de quoi se réjouir, surtout que ses parents l’ont accompagné en Finlande. Il s’agit de son 105e podium et de sa 75e victoire en Coupe du monde.

