Katherine Stewart-Jones s’est sentie en pleine forme tout au long de la première Coupe du monde de la saison de ski de fond à Ruka, en Finlande. La Québécoise a terminé la fin de semaine sur une bonne note dimanche en prenant le 20e rang du 20 kilomètres style libre en départ poursuite.

Sportcom

« Je suis encore une fois vraiment contente. Ça faisait très longtemps que j’avais fait un 20 kilomètres en compétition, mais j’ai bien aimé ça. Les conditions étaient bonnes, et au final, c’était une très bonne journée pour moi », a mentionné Stewart-Jones en entrevue avec Sportcom.

« Je n’ai pas vraiment de préférence entre le style classique et le style libre, mais j’ai l’impression que la majorité du peloton est plus à l’aise en classique, donc peut-être que ç’a été un petit avantage pour moi aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

La fondeuse de 27 ans a suivi son plan de match à la lettre en allant se placer dans un peloton pour y demeurer jusqu’à la toute fin de la course. Un petit manque d’énergie avant de franchir la ligne d’arrivée est venu compliquer son final, mais rien de majeur selon la principale intéressée.

« Je suis demeurée à l’arrière de mon groupe pendant un bon moment, ça m’a permis d’être plus relaxe et de conserver mes énergies. Je n’ai pas eu la meilleure fin de course, mes jambes étaient mortes. Je pense que la stratégie était la bonne et c’est ce qui a fait la différence. »

Avec son temps de 52 min 42,5 s, Stewart-Jones a accusé un retard de 2 min 47,2 s sur la gagnante Frida Karlsson, elle qui avait terminé deuxième samedi au 10 kilomètres classique. La Suédoise a été accompagnée sur le podium par sa compatriote Ebba Andersson (+33,3 secondes) et par la Norvégienne Tiril Udnes Weng (+1 minute 11,6 secondes).

Du côté masculin, Olivier Léveillé a terminé au 55e échelon (+3 minutes 57,5 secondes) du 20 kilomètres style libre. Il a été le deuxième meilleur Canadien du jour derrière l’Ontarien Graham Ritchie, 47e (+3 minutes 5,1 secondes).

Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a remporté sa troisième médaille d’or de la fin de semaine en devançant son compatriote Paal Golberg (+0,7 seconde) et l’Italien Federico Pellegrino (+1,3 seconde).

La prochaine Coupe du monde débutera vendredi prochain à Lillehammer, en Norvège. Katherine Stewart-Jones espère poursuivre sa lancée alors qu’elle se concentrera sur les épreuves de longue distance.

Ennuyé par un rhume cette fin de semaine, Antoine Cyr devrait quant à lui participer à sa première Coupe du monde de la saison la semaine prochaine en Norvège.