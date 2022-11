Patinage de vitesse longue piste

Laurent Dubreuil : entre satisfaction et déception

Des hauts et des bas. C’est ainsi que l’on pourrait décrire la deuxième fin de semaine de Coupe du monde de Laurent Dubreuil. Après une dixième place au 1000 m vendredi et l’or au 500 m samedi, ses coéquipiers et lui ont pris le septième rang au sprint par équipe. Dubreuil ne s’en cache pas, « ce n’était pas bon ».