Pour une deuxième fois en autant de sorties cette saison en Grand Prix de patinage artistique, Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont dansé vers le podium. Ils ont allié élégance et synchronisme pour obtenir la médaille de bronze dimanche, à Sheffield, en Grande-Bretagne.

Deux semaines après avoir terminé troisièmes devant les partisans canadiens au Grand Prix de Mississauga, les Québécois voulaient en ajouter. Et ils n’ont pas manqué leur chance.

Forts d’une récolte de 81,09 points bonne pour le troisième rang provisoire à l’issue de la danse rythmique présentée samedi, Lajoie et Lagha ont été en mesure de préserver leur rang moins de 24 heures plus tard, à l’occasion de la danse libre.

Leur deuxième prestation du week-end leur a valu une note de 117,86 pour boucler l’évènement en troisième place avec un total de 198,95 points.

« On est vraiment contents de nos quatre performances depuis le début de la saison ! Il y a encore des petites erreurs ici et là, mais rien de trop coûteux au final. On est très satisfaits de nos résultats jusqu’à maintenant », a commenté Marjorie Lajoie au terme du concours remporté par le duo italien composé de Charlene Guignard et Marco Fabbri.

Ces derniers ont cumulé 213,74 points pour terminer en tête du classement devant les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson, médaillés d’argent en vertu d’un pointage total de 205,56.

Deux autres paires canadiennes étaient aussi en action pour la danse sur glace du côté de Sheffield, à commencer par celle d’Alicia Fabbri et Paul Ayer. Les Québécois, qui présentaient leurs routines pour la toute première fois en Grand Prix, se sont classés huitièmes (165,78).

Pour leur part, les Britanno-Colombiens Haley Sales et Nikolas Wamsteeker ont fini neuvièmes avec 163,69 points.

Le prochain Grand Prix de la saison de patinage artistique aura lieu la fin de semaine prochaine à Sapporo, au Japon, où se tiendra le traditionnel Trophée NHK. Les danseurs Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen, qui ont remporté l’argent à Skate America au début novembre, seront de la partie.