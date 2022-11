PHOTO LUCA BRUNO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

À quelques jours de débuter leur saison sur les montagnes enneigées, trois skieuses québécoises se retrouvent cette année sur trois versants différents du rêve olympique.

Le Soleil

Alors que la vétérane Marie-Michèle Gagnon poursuit sa carrière, mais a déjà annoncé qu’elle ne serait pas des prochains Jeux, Sarah Bennett vient de faire son entrée sur l’équipe canadienne et rêve à son tour aux anneaux. Quant à Laurence St-Germain, elle a les yeux tournés vers Milan et Cortina d’Ampezzo avec la détermination d’y faire mieux qu’à PyeongChang et Pékin.

Une année à la fois pour Marie-Michèle Gagnon

Huitième en descente à Pékin, Marie-Michèle Gagnon avait déjà annoncé que ces Jeux olympiques seraient ses derniers quand son rôle au sein de l’équipe canadienne de descente a été remis en question. Finalement de retour sur le circuit de la Coupe du monde, la skieuse de Lac-Etchemin prend maintenant les choses une année à la fois et rêve d’un podium.