Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek ont récolté 185,84 points, battant les Français Camille et Pavel Kovalev (179,85) et les Allemands Annika Hocke et Robert Kunkel (179,73).

Ils avaient obtenu l’argent au Grand Prix Skate America il y a quelques semaines et cette fois, ils ont signé leur première victoire en Grand Prix. Samedi, Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek ont survolé la compétition en couple des Internationaux de France de patinage artistique avec 185,84 points pour finir loin devant les Français Camille Kovalev et Pavel Kovalev (179,85).

Sportcom

Cette victoire leur assure d’ores et déjà une place en finale des Grands Prix qui sera disputée à compter du 8 décembre, à Turin, en Italie.

En danse sur glace, Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sörensen ont eux aussi foulé le podium, alors qu’ils se sont classés au deuxième rang.

PHOTO JEAN-FRANCOIS MONIER, AGENCE FRANCE-PRESSE Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sörensen

La superbe saison se poursuit donc pour Stellato-Dudek/Deschamps qui ne cessent de faire tourner les têtes. Le duo s’était classé quatrième à la Coupe des quatre continents la saison dernière, mais c’est cette année qu’il a véritablement éclos sur la scène internationale.

Nous sommes contents du résultat final. Ça n’a pas été la semaine la plus facile pour nous. Nous étions de retour de Skate America où ç’a vraiment bien été, mais là, c’était un peu plus challengeant cette semaine, mais nous avons réussi à revenir ensemble et nous battre dans le (programme) long. Nous sommes très heureux de ça et nous aimerions remercier nos entraîneurs, dont Josée (Picard), qui nous ont aidés à remonter la pente. Maxime Deschamps

Ces prestations sont d’autant plus remarquables que Stellato-Dudek avait pris sa retraite de la compétition en 2000 à la suite d’une blessure. 16 ans plus tard, elle a chaussé ses patins sous les couleurs américaines. Elle a ensuite d’obtenu sa citoyenneté canadienne et fait équipe avec Deschamps depuis 2019.

Plus tôt dans la journée, en danse sur glace, Fournier-Beaudry et Sörensen (201,93) ont conservé le deuxième rang à l’issue du programme libre. La paire québécoise avait déjà 82,38 points obtenus en danse rythmique la veille. Accusant alors un retard de 1,14 point sur les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri, les Québécois ont conclu le concours avec une note finale de 201,93. Guignard et Fabbri (207,95) ont été les médaillés d’or et les Français Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud (187,15) ont complété le podium.

L’autre duo canadien, formé de Molly Lanaghan et de Dmitre Razgulajevs (153,72) a fermé la marche au dixième et dernier rang.

« Nous sommes vraiment contents de la façon dont nous avons patiné cette fin de semaine. Cette médaille d’argent, c’est comme le crémage sur le gâteau parce que nous étions là pour créer un moment pour nous et avoir du plaisir. Être récompensés d’une médaille d’argent, c’est fou ! » a reconnu Sörensen avec un sourire dans la voix.

Il s’agit du meilleur résultat en Grand Prix pour les patineurs, eux qui cumulent déjà quatre médailles de bronze dans des compétitions de ce circuit depuis le début de leur carrière.

Alicia Fabbri/Paul Ayer (danse), Marjorie Lajoie/Zachary Lagha (danse) et Lori-Ann Matte/Thierry Ferland (couple) seront les patineurs québécois inscrits au Grand Prix de Sheffield, en Grande-Bretagne, la semaine de semaine prochaine.