Patinage artistique

Cinq Québécois sur le podium à Skate America

Cinq Québécois en action à Skate America repartiront du Massachusetts avec une médaille. Après avoir vu Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek finir deuxièmes en couple, ainsi que Kelly Ann Laurin et Loucas Ethier décorés de bronze, les patineurs Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac ont raflé le bronze dimanche, en danse sur glace.