Cinq Québécois en action à Skate America repartiront du Massachusetts avec une médaille. Après avoir vu Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek finir deuxièmes en couple, ainsi que Kelly Ann Laurin et Loucas Ethier décorés de bronze, les patineurs Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac ont raflé le bronze dimanche, en danse sur glace.

Sportcom

La compétition a eu lieu à Norwood et a marqué le début de la saison des Grands Prix en patinage artistique.

Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac espéraient un podium, mais ignoraient sur quelle marche leurs routines allaient leur permettre de monter. Un programme court bon pour 72,12 samedi a donné le ton.

« On est vraiment heureux de ce qu’on a fait en danse rythmique, on ne pouvait pas espérer mieux ! On y a mis beaucoup de temps à l’entraînement et on est contents de voir que ç’a porté fruit », a partagé Le Gac.

Le duo a concrétisé sa troisième place dimanche en obtenant 106,18 points pour leur programme libre pour porter son cumulatif à 178,30. Certains ajustements devront être apportés à cette routine, mais rien pour leur faire perdre le sourire.

Ça fait longtemps qu’on travaille pour ça et qu’on a cet objectif en tête. C’est un peu un rêve qu’on avait et ça ouvre les portes à plusieurs autres rêves. On va continuer de travailler en ce sens pour les atteindre. Marie-Jade Lauriault

Ce sont les favoris locaux qui ont décroché l’or et l’argent. Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker l’ont emporté grâce à leurs 202,80 points, suivis de près par Madison Chock et Evan Bates avec 202,07 points.

Également en action cette fin de semaine en danse sur glace, le duo formé de Carolane Soucisse et Shane Firus s’est classé huitième avec un cumulatif de 163,65.

Débuts réussis

Maxime Deschamps et sa partenaire Deanna Stellato-Dudek en étaient à un premier Grand Prix ensemble et leur entrée a été réussie.

Après avoir livré le troisième meilleur programme court vendredi, ils ont amélioré leur sort samedi pour conclure en deuxième place, forts d’un record personnel de 197,89 points.

Les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier les ont devancés par seulement 3,50 points.

« Pour notre première expérience en Grand Prix, notre but était seulement d’améliorer nos pointages, ce qu’on a réussi à faire. On a eu des résultats auxquels on ne s’attendait pas au programme court. Tout ce qu’on voulait, c’était d’aller sur la glace et performer du mieux qu’on pouvait », a confié Deschamps.

« Au programme libre, ç’a été une bataille du début à la fin, on a donné notre maximum et on a conservé un bon pointage, alors on était très satisfaits ici aussi. »

Deschamps et Stellato-Dudek ont été suivis de leurs compatriotes Kelly Ann Laurin et Loucas Ethier au classement final. Ces derniers ont cumulé 156,94 points afin de se frayer un chemin jusqu’au podium à leur premier Grand Prix.

« On est super contents, on n’avait aucune attente en arrivant ici. Pour nous, on voulait simplement venir ici pour y retirer du plaisir et de l’expérience, a mentionné Loucas Ethier. Notre programme court nous a motivés et donné de l’énergie. On a eu une opportunité et on l’a saisie. »

Les nombreux partisans canadiens ont donné des ailes au duo québécois, dans une ambiance qu’ils ont grandement appréciée.

« C’était vraiment le fun ! Je me sentais chez nous, à ma place. Je suis très contente des deux programmes et très fière de ce que nous avons accompli », a spécifié Kelly Ann Laurin.

« On peut utiliser ce qu’on a fait comme plateau et viser encore mieux la semaine prochaine. On retourne à la maison pour perfectionner de petites choses et on va faire de notre mieux à Skate Canada », a conclu Ethier.

Le prochain Grand Prix sera celui de Skate Canada prévu la fin de semaine prochaine à Mississauga, en Ontario.