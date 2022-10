Ski alpin

Une lutte sans merci à prévoir

Les Coupes du monde de ski alpin sont dorénavant le théâtre de l’une des rivalités les plus pures et les plus féroces de la planète sportive. Encore une fois cette saison, Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova seront les prétendantes les plus sérieuses à l’obtention du gros globe de cristal. À moins que Sofia Goggia ne vienne brouiller les cartes.