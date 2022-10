Kim Boutin et Steven Dubois couronnés champions en courte piste

Kim Boutin et Steven Dubois ont été couronnés champions canadiens en courte piste de l’année 2022, au terme de trois journées de compétition aux Championnats canadiens de patinage de vitesse à Québec. Ils en étaient tous les deux au troisième titre national d’affilée de leurs carrières respectives.

La Presse Canadienne

La Sherbrookoise a décroché quatre médailles — trois d’or et une d’argent — pour compléter la fin de semaine avec 19 000 points. Elle a terminé avec une priorité de 1800 points sur Courtney Sarault et le deuxième rang.

Boutin a remporté les deux courses individuelles au programme, dimanche, terminant le 500 mètres en 43,67 secondes et le 1000 m (1 min 37 s,438 s). Celle qui a remporté quatre médailles olympiques a été accompagnée sur le podium du 500 m par Renée Steenge (43,758 s) et Rikki Doak (43,848 s), tandis que le podium du 1000 m a été complété par Sarault (1 min 38 s,007 s) et Steenge (1 min 38 s,162 s).

Du côté des hommes, Dubois a terminé en tête du classement général avec 20 000 points en vertu de quatre médailles d’or, soit deux au 500 m, une au 1000 m et une au 1500 m. Il a terminé la compétition avec un coussin de 3000 points sur son plus proche rival, Pascal Dion.

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Steve Dubois en novembre 2019

Dubois (40 574) a eu le dessus sur Maxime Laoun (40,807 s) et Mathieu Pelletier (41,852) au 500 m, puis il a devancé Dion (1 min 28 s,394 s) et Félix Roussel (1 min 28 s,501 s) au 1000 m, complétant alors la distance en 1 min 28 s,271 s.

L’équipe canadienne de courte piste lancera sa saison à l’échelle internationale à l’occasion de la Coupe du monde courte piste de l’ISU à Montréal, qui se déroulera du 28 au 30 octobre à l’Aréna Maurice-Richard.

Maltais triomphe au départ groupé

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Maltais lors des Jeux olympiques d'hiver 2022 de Beijing

Valérie Maltais a été couronnée championne nationale du départ groupé à l’occasion de la dernière journée d’épreuves en longue piste, décrochant ainsi son premier titre du genre en carrière dans cette discipline.

La Saguenéenne a complété l’épreuve en 8 min 49 s,716 s, étendant la jambe pour devancer Maddison Pearman (8 min 49 s,721 s) de justesse au premier rang. La patineuse de Québec Béatrice Lamarche (8 min 50 s,710 s) a obtenu la médaille de bronze — sa troisième de la fin de semaine — devant les siens.

Après avoir été couronné champion du 1500 m, vendredi, Connor Howe (7 min 49 s,623 s) a été le vainqueur d’une finale masculine palpitante, où différents patineurs ont occupé la position de tête à un moment ou l’autre et où il y a eu plusieurs chutes, dont celles des aspirants au titre Antoine Gélinas-Beaulieu et Graeme Fish. Howe, un athlète de Canmore, a été accompagné sur le podium par Hayden Mayeur (7 min 49 s,880 s) et Jake Weidemann (7 min 49 s,913 s).

Il a ainsi remporté son premier titre en carrière dans cette épreuve.

La saison du longue piste à l’échelle internationale se mettra en branle en novembre, avec des étapes de la Coupe du monde en Norvège et aux Pays-Bas.