Les Olympiens Steven Dubois et Maxime Laoun ont remporté respectivement les épreuves de 1 000 m et 1 500 m samedi alors que Kim Boutin a pris la deuxième place sur 1 000 m avant d’être entraînée dans la chute de Danaé Blais sur 1 500 m lors des championnats canadiens de patinage de vitesse sur courte piste au Centre de glaces Intact Assurance de Québec.

Ian Bussières Le Soleil

Troisième sur 1 000 m, Dubois a été impressionnant sur 1 500 m alors qu’il a effectué un dépassement à partir de la troisième place au dernier tour pour aller coiffer Pascal Dion et Laoun au fil d’arrivée. « J’étais bien placé au milieu du peloton et j’avais économisé mon énergie. Pendant ce temps, je voyais Pascal et Maxime se battre pour la première place et dépenser de l’énergie », a raconté le vainqueur après la course.