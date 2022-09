Bobsleigh et skeleton

Les athlètes réitèrent leurs appels à la ministre St-Onge

Plus de 90 athlètes canadiens de bobsleigh et de skeleton, actuels et retraités, réitèrent leurs appels à la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, pour qu’elle les aide à faire le ménage dans ce qu’ils qualifient de climat toxique dans leur sport.