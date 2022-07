(Ottawa) Les patineurs artistiques Vanessa James et Eric Radford, médaillés de bronze aux Mondiaux, ont annoncé leur retraite de la compétition.

La Presse Canadienne

James et Radford ont terminé 12e en couples aux Jeux olympiques de Pékin en février et ont couronné leur unique saison ensemble quelques semaines plus tard avec une troisième place aux championnats du monde en France.

James, âgée de 34 ans, et Radford, 37 ans, ont annoncé leur partenariat en avril 2021 après des carrières fructueuses avec d’autres partenaires. James a précédemment représenté la France avec Morgan Cipres, tandis que Radford a fait équipe avec Meagan Duhamel.

Le duo a participé à plusieurs compétitions cette saison. Ils se sont classés quatre fois parmi les cinq premiers, dont une médaille d’argent aux Internationaux classiques d’automne 2021.

« Il y a près de 30 ans, à l’âge de 8 ans, j’ai commencé à patiner. Le patinage a façonné ma vie à bien des égards et m’a donné certains de mes souvenirs les plus incroyables », a commenté Radford.

James a été inspirée par une citation de Nelson Mandela alors qu’elle réfléchissait à sa carrière : la plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se lever chaque fois que nous tombons.

« À travers les hauts et les bas, la joie et la déception, j’ai eu la chance d’avoir beaucoup de gens qui ont cru en moi, m’ont encouragé et m’ont donné les habiletés nécessaires pour réaliser mes rêves sur glace et à l’extérieur », a confié James.

Radford et Duhamel ont remporté sept titres nationaux consécutifs en couple de 2012 à 2018. Ils ont remporté deux Championnats du monde en 2015 et 2016, et ont gagné le bronze en couple et l’or dans l’épreuve par équipe aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018.

James et Cipres ont obtenu la médaille de bronze aux Championnats du monde en 2018 et l’or aux Championnats européens l’année suivante.

Radford est sorti de sa retraite à 36 ans pour faire équipe avec James. Ils ont contracté la COVID-19 juste avant Noël et se sont retirés des Championnats canadiens début janvier après avoir terminé quatrièmes du programme court.

Ils ont avoué qu’ils n’étaient pas complètement rétablis pour être à leur meilleur, mais ils ont néanmoins obtenu l’une des deux places pour les Jeux de Pékin.

Ils se sont contentés d’une 12e place à Pékin, deux places derrière leurs compatriotes Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro. Le Canada a terminé quatrième dans l’épreuve par équipe.