Papadakis et Cizeron remportent les Mondiaux pour une cinquième fois

(Montpellier) Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier se sont classés cinquièmes en danse sur glace samedi pour conclure les Championnats du monde de patinage artistique de l’ISU.

La Presse Canadienne

Les champions olympiques Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, de la France, ont remporté la médaille d’or avec 229,82 points. Madison Hubbell et Zachary Donohue, des États-Unis, ont terminé deuxièmes avec 222,39 et leurs compatriotes Madison Chock et Evan Bates étaient troisièmes avec 216,83.

Le top cinq est resté inchangé après la danse rythmique de vendredi alors que Gilles et Poirier ont totalisé 202,70.

PHOTO FRANCISCO SECO, ASSOCIATED PRESS Piper Gilles et Paul Poirier ont terminé cinquièmes

« C’était particulièrement satisfaisant de terminer la saison avec une performance à nos conditions », a dit Poirier.

« La danse libre olympique ne s’est pas déroulée comme nous le souhaitions. C’était important de faire la dernière performance de la saison de la façon dont nous savons que nous pouvons le faire. »

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen, de Montréal, ont terminé neuvièmes et Marjorie Lajoie, de Boucherville et Zachary Lagha, de St-Hubert ont conclu la compétition en 11e place.

Sorensen s’est blessé au dos à l’entraînement plus tôt dans la semaine et cela est revenu le hanter vers la fin de la danse libre.

« Nous avons bien commencé », a affirmé Sorensen.

« Toutes les choses sur lesquelles nous avions travaillé depuis les Jeux olympiques ont très bien fonctionné. Mais aux deux tiers du chemin, je ne pouvais pas vraiment trouver mes jambes, donc j’ai eu du mal à la fin. C’est malheureux mais ça arrive. »

Lajoie et Lagha ont terminé 14e aux championnats du monde l’an dernier et 13e aux Jeux olympiques.

« Le plus difficile a été de garder la motivation après une danse rythmique décevante », a souligné Lagha.

« Nous avons toujours été une équipe forte mentalement et je pense que nous l’avons montré ce soir. »

Uno triomphe

Un peu plus de six semaines après qu’il eut dû se contenter d’une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin, le Japonais Shoma Uno s’est relevé et a remporté la médaille d’or de l’épreuve chez les hommes.

Détenteur du premier rang et fort d’une avance de presque quatre points sur son compatriote Yuma Kagiyama à l’issue du programme court de jeudi, Uno a livré une performance dominante lors du programme libre qui lui a valu un score de 202,85, de loin le meilleur de la journée.

PHOTO PASCAL GUYOT, AGENCE FRANCE-PRESSE Shoma Uno a remporté son premier titre en carrière aux Championnats du monde après ses médailles d’argent à Helsinki, en 2017, et à Milan, en 2018.

Le Japonais de 24 ans a complété la compétition avec un total de 312,48 points, en route vers son premier titre en carrière aux Championnats du monde après ses médailles d’argent à Helsinki, en 2017, et à Milan, en 2018.

Au classement cumulatif, Uno a amassé presque 15 points de plus que Kagiyama (297,60), qui s’était également classé deuxième à Pékin. L’Américain Vincent Zhou (277,38) a mérité la médaille de bronze.

« Je n’ai pas gagné trop souvent et je suis donc très heureux, a déclaré Uno. Je regardais toutes les performances des groupes précédents et je savais très bien où je me situais. Toutes mes émotions se sont transformées en un sourire à la fin de mon programme. »

Le médaillé d’or des Jeux olympiques de Pékin, l’Américain Nathan Chen, n’a pas participé à la compétition en raison d’une blessure survenue la semaine dernière. Chen avait gagné les trois dernières éditions.

Le meilleur Canadien a été l’Ontarien Roman Sadovsky, qui a terminé au 12e rang du classement cumulatif avec un score final de 245,36 points. Sadovsky s’est classé neuvième du programme libre grâce à un score de 164,82 points.

« Comparé à ma performance aux Jeux olympiques, c’était le jour et la nuit », a analysé Sadovsky.

« Je suis vraiment fier de la façon dont j’ai géré la pression ici. Je sais qu’il y aura de meilleurs moments à venir. »

La journée a été plus difficile pour son compatriote Keegan Messing. Neuvième après le programme court, Messing a dû se contenter d’une note de 143,85 points lors du programme libre. Au classement final, il a glissé en 14e place avec une note cumulative de 235,03.