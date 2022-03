Les deux meilleures patineuses aux Jeux olympiques de Pékin, Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova, ne seront pas aux championnats du monde de patinage artistique cette semaine à Montpellier, en France. Pas plus que Kamila Valieva, celle dont le test de dopage positif a jeté une ombre sur l’ensemble des Jeux d’hiver.

Dave Skretta Associated Press

Les médaillés d’argent en danse sur glace et les médaillés d’argent et de bronze de la compétition en couple manqueront aussi à l’appel.

La raison est simple : tous ces patineurs russes ont été interdits de compétition par l’Union internationale de patinage (ISU), qui a emboîté le pas à d’autres instances dirigeantes sportives après l’invasion de l’Ukraine par le pays. Les patineurs artistiques biélorusses sont également exclus de la compétition qui commence mercredi en raison de son alliance avec la Russie.

« C’est une question très délicate et difficile à gérer », a reconnu le danseur sur glace américain Evan Bates, qui, avec Madison Chock, a contribué à la médaille d’argent des États-Unis lors du concours par équipe avant de terminer quatrième de leur compétition aux Jeux de Pékin.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Alexandra Trusova

D’ailleurs, ils attendent toujours cette médaille olympique à cause de l’enquête antidopage impliquant la Russie.

La décision de bannir les athlètes russes laisse les championnats du monde — dont le statut a tendance à être quelque peu diminué au cours d’une année olympique de toute façon — sans cinq des 12 médaillés dans les compétitions individuelles simplement en raison de leur nationalité.

Cela inclut les médaillés d’argent en couple, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, et les médaillés de bronze, Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, ainsi que les médaillés d’argent en danse Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov.

Aux championnats du monde de l’an dernier, les athlètes russes ont remporté six des 12 médailles en jeu.

« Ce qui se passe en ce moment est dévastateur », a poursuivi Chock à propos du conflit en cours, « et je pense à tous nos amis ukrainiens qui viennent de vivre le plus important moment de leur vie, et ils retournent dans un pays déchiré par la guerre et ça me brise le cœur. »

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, ARCHIVES REUTERS Kamila Valieva

L’Ukraine a qualifié Ivan Shmuratko chez les hommes pour les championnats du monde, ainsi que les patineurs en couple Sofiia Holichenko et Artem Darenskyi et l’équipe de danse formée d’Oleksandra Nazarova et Maksym Nikitin. Mais compte tenu de la situation à domicile, on ne savait toujours pas à la veille de la compétition en France s’ils seraient sur place cette semaine.

« C’est vraiment difficile quand nous condamnons les gens en fonction de leur origine et de certains facteurs qui échappent à leur contrôle, a avancé Bates. Avec la situation difficile dans laquelle se trouve le monde, vous savez, le genre de mélange de politique et de sport, c’est très difficile de démêler tout ce qui s’est passé. Et je pense surtout à ces championnats du monde en particulier — ce n’est pas une affaire de dopage. C’est une question politique et une autre situation dans ma carrière que je n’ai jamais vraiment vécue auparavant. »

Les athlètes russes et biélorusses ne seront cependant pas les seuls absents à ces Mondiaux.

Le médaillé d’or olympique Nathan Chen s’est retiré en raison d’une blessure tandis que l’équipe chinoise a refusé d’envoyer des athlètes en partie à cause de la pandémie, ce qui signifie que les champions olympiques en couple Sui Wenjing et Han Cong ne seront pas là.

Les six premiers du concours en couples à Pékin sont absents en France. Et les seuls médaillés d’or olympiques sont les danseurs sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui concourront devant leur public.

Ils seront les grands favoris lorsque la compétition se mettra en branle, mercredi. Mais sinon, la course aux médailles est grande ouverte et pourrait permettre à de jeunes athlètes prometteurs sur le point de percer sur la scène mondiale de se mettre en évidence.

C’est le cas de l’Américain de 17 ans Ilia Malinin, qui pourrait être l’héritier présumé de Chen à l’approche des Jeux d’hiver de 2026 à Milan et Cortina, et Camden Pulkinen, 21 ans, ancien champion national junior.