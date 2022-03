Snowboard cross

Éliot Grondin couronne sa saison avec une victoire

Éliot Grondin n’avait pas encore signé de victoire en Coupe du monde de snowboard cross cette saison. C’est maintenant chose faite et c’est à la dernière course du calendrier qu’il s’est imposé, dimanche, à Veysonnaz (Suisse). L’athlète de Sainte-Marie-de-Beauce a devancé les Français Martin Surget et Léo Le Blé Jaques.