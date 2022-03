Arnaud Gaudet était en action à la Coupe du monde de slalom en parallèle en surf des neiges à Berchtesgaden, en Allemagne. Le Québécois a été éliminé dès sa première course éliminatoire face au Polonais Michal Nowaczyk.

Sportcom

Gaudet a offert une belle opposition à son adversaire, franchissant la ligne d’arrivée 0,33 seconde derrière. Il croit toutefois qu’il y avait une différence majeure entre les deux parcours en huitièmes de finale alors que tous les athlètes qui se trouvaient dans le parcours rouge ont été éliminés lors de cette ronde.

« On veut toujours faire plus qu’une course éliminatoire. Je suis content de ma journée, ma descente en finale a bien été même si j’ai perdu. Le parcours rouge était clairement plus difficile, pour la première descente éliminatoire du moins. J’aurais aimé passer à la prochaine ronde, mais ç’a bien été quand même », a expliqué Gaudet après la compétition.

En qualification, Gaudet avait signé le 10e meilleur temps de la journée (1 minute 1,02 seconde). Il conserve ce rang au classement final.

Nowaczyk, tombeur de Gaudet, a vu son parcours prendre fin en quart de final alors qu’il a été battu par le Sud-Coréen Lee Sangho, médaillé de bronze par la suite.

L’Italien Edwin Coratti et l’Autrichien Andreas Prommegger ont conclu la grande finale à égalité.

Après sa dernière épreuve en simple de la saison, Gaudet tire un bilan positif de ses accomplissements de la dernière campagne. Il sait sur quoi se concentrer durant la saison morte pour devenir encore plus dangereux l’an prochain.

« Je suis vraiment satisfait de ma saison en slalom. J’ai eu plus de difficulté en slalom géant par contre. En slalom, j’ai fait les finales à toutes mes courses, je termine au 12e rang au total et je sais que je suis dans les meilleurs, je dois réussir à être plus constant pour aller encore plus loin. »

Arnaud Gaudet sera de retour en action dès dimanche avec la présentation des épreuves de slalom en parallèle par équipe. Il combinera ses forces avec celles de l’Ontarienne Megan Farrell qui a remporté une médaille d’argent samedi. Gaudet a donc de grandes attentes pour sa dernière épreuve de la saison.

« Megan (Farrell) vient de terminer au deuxième rang, elle est en super forme. On a de bonnes chances demain (dimanche), ce serait intéressant d’aller chercher un podium pour finir la saison en beauté. Ce serait un bel objectif de finir avec une médaille », a-t-il conclu.