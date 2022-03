PHOTO MARCO TROVATI, ASSOCIATED PRESS

À la dernière Coupe du monde de slalom de la saison, la Québécoise Laurence St-Germain a terminé au 11e rang, samedi, à 0,14 seconde du top 10. Même si elle espérait faire un peu mieux pour cette dernière compétition disputée à Courchevel/Méribel, St-Germain assure être en paix avec ce résultat.

Sportcom

« Somme toute, je suis contente de ma journée. Une 11e place, ce n’est pas mauvais, surtout après une saison avec des hauts et des bas. J’ai vraiment bien skié et j’ai réussi à attaquer comme j’aime le faire. J’ai fait des erreurs qui ont coûté quand même cher, c’est pour ça que j’ai perdu un peu de temps », a-t-elle expliqué, en entrevue avec Sportcom depuis les Alpes françaises.

St-Germain se retrouvait au 13e rang après la première manche et il était important pour elle d’améliorer ce classement à sa deuxième descente. La skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges a mis les bouchées doubles pour obtenir le neuvième meilleur chrono de la manche ultime, ce qui l’a fait grimper de deux places au classement final.

« Je cherchais à me hisser dans le top 10 pendant la deuxième manche et ç’a passé bien près de se réaliser. J’ai réussi à remonter entre autres parce que quelques athlètes sont tombées à la deuxième descente, mais je pense que j’ai fait du bon ski. J’ai mérité mon classement. »

Au 15e rang en début de journée, l’Ontarienne Ali Nullmeyer a connu une deuxième descente impressionnante. Elle a obtenu le meilleur temps de cette manche et elle s’est hissée au sixième échelon.

« Toutes mes coéquipières ont été très bonnes. Ali m’a même dépassée en deuxième manche. On a une équipe très forte en ce moment avec de très bonnes jeunes. C’est intéressant pour moi de m’entraîner avec elles, ça me force à me dépasser », s’est-elle réjouie.

La Slovène Andreja Slokar a elle aussi connu une bonne fin de journée pour s’assurer de la médaille d’or. L’Allemande Lena Duerr (+0,48 seconde) et la Slovaque Petra Vlhova (+0,81 seconde) ont terminé deuxième et troisième.

PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, REUTERS Andreja Slokar a réussi son meilleur résultat en carrière pour remporter le slalom des Finales de la Coupe du monde à Méribel.

Avec cette médaille de bronze, Vlhova s’est assurée de terminer au sommet du classement général en slalom devant sa rivale américaine Mikaela Shiffrin, huitième du jour (+1,48 seconde).

La saison maintenant terminée, Laurence St-Germain profitera de vacances bien méritées avant de se concentrer sur son entraînement estival à son retour au Québec.