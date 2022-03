Mikaela Shiffrin, 27 ans, a offert une course impeccable sur la nouvelle piste Éclipse pour l’emporter.

Mikaela Shiffrin a encore démontré son incroyable talent et sa résilience.

Simon Drouin La Presse

Un mois après ses inexplicables déconvenues aux Jeux olympiques de Pékin – trois sorties de piste –, l’Américaine de 27 ans s’est offert la descente des finales de la Coupe du monde, se donnant une solide avance dans la course au grand globe de cristal sur la Slovaque Petra Vlhová.

S’élançant avec le dossard 21, Shiffrin a ainsi signé sa 74e victoire sur le circuit, mais seulement sa troisième dans l’épreuve reine. Elle a devancé d’un dixième l’Autrichienne Christine Scheyer et la Suissesse Joana Hählen, qui ont causé la surprise de cette descente en terminant à égalité au deuxième rang. L’Italienne Sofia Goggia, 12e, a confirmé sa mainmise sur le petit globe de descente.

Marie-Michèle Gagnon n’a pas été étonnée par le succès de Shiffrin, se désolant surtout de la « haine » qu’elle a reçue sur les réseaux sociaux durant les Jeux olympiques.

« Je n’en revenais pas. Elle en fait tellement pour le ski et le sport, elle est super gentille, à l’affût de tout ce qui se passe dans le monde. Les gens lui sont vraiment rentrés dedans et c’était dur à voir. Dans ce temps-là, ce dont elle a besoin, c’est le soutien et l’amour des gens. »

Shiffrin a reçu les félicitations et les baisers de son copain, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, quatrième sur la même piste plus tôt, ce qui lui a permis de décrocher de justesse le petit globe de la descente devant le Suisse Beat Feuz, troisième de l’épreuve, qui visait une cinquième récompense d’affilée.

PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ASSOCIATED PRESS Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde

Son compatriote Marco Odermatt, nouveau prodige du ski, n’a pas tardé à sceller l’issue de la lutte pour le grand globe en prenant le deuxième rang de la descente derrière le champion mondial autrichien Vincent Kriechmayr. Le Canadien James Crawford, médaillé de bronze du combiné olympique, a terminé septième, au deuxième rang de ses meilleurs résultats en descente.

Les super-G féminin et masculin seront disputés ce jeudi dans la station savoyarde.