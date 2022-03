Laurie Blouin a traîné sa planche aux quatre coins du monde depuis le début de la nouvelle année. Après quatre compétitions d’envergure et des podiums importants, elle est de retour chez elle, question de se ressourcer… pour mieux repartir.

Le 1er janvier 2022, Laurie Blouin remporte la médaille de bronze en slopestyle à la Coupe du monde de Calgary. Les 21 et 22 janvier, elle participe aux X-Games, à Aspen, au Colorado, où elle met notamment la main sur la médaille de bronze en slopestyle. Les 6 et 15 février, elle prend part à ses deuxièmes Jeux olympiques, à Pékin, où elle termine quatrième en slopestyle et huitième au big air. Le 6 mars, elle gagne la médaille d’or en slopestyle à la Coupe du monde de Bakuriani, en Géorgie.

Il s’agissait de sa deuxième victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde. « Ça a vraiment fait du bien », a-t-elle confié, visiblement soulagée, au téléphone.

Elle a eu le meilleur lors de cette épreuve, puisque les juges lui ont attribué 76,25 points. Plus de six points d’avance sur sa compatriote Jasmine Baird, qui a conclu l’épreuve sur la deuxième marche du podium.

« Je suis quand même fatiguée à cause de ma saison. Pendant que j’étais là-bas [en Géorgie], je l’ai vraiment senti. Juste se rendre, ç’a été long. En plus, avec tout le voyagement et la fatigue accumulée, c’était quand même exigeant. J’ai trouvé ça difficile », a-t-elle indiqué, fraîchement de retour auprès de sa famille et de son chien.

Cette Coupe du monde a aussi été très particulière. Les problèmes météorologiques ont foncièrement bousculé l’horaire et la préparation des athlètes. Le jour de la compétition, les conditions n’étaient pas idéales, mais l’athlète de 25 ans est parvenue à bien performer et ça la rend d’autant plus fière.

Dans le monde du surf des neiges, la compétition la plus prestigieuse est bien entendu les Jeux olympiques. Suivent dans l’ordre les X-Games, les Championnats du monde et la Coupe du monde. Pourtant, la victoire acquise par Blouin en Géorgie n’est pas moins importante. « Ultimement c’est une victoire, c’est sûr que c’est significatif. Évidemment, ça n’a pas le même effet ou le même impact que les X-Games, mais c’est quand même une victoire et c’est toujours plaisant de gagner et de l’avoir dans mon palmarès. »

C’est à ce même endroit, à Bakuriani, qu’auront lieu les prochains Championnats du monde de planche à neige, en 2023. Blouin a été heureuse de performer à cet évènement test et de triompher, même s’il est fort possible que le parcours et les conditions soient différents dans un an.

Elle a aussi tenu à participer à l’évènement pour la simple curiosité de visiter un nouveau pays. Elle n’avait encore jamais débarqué en Géorgie et le changement d’air a été bénéfique. « C’est un pays assez spécial. C’est en développement et c’était chouette de pouvoir marcher dans les villages et parler aux gens sur place. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Laurie Blouin

Retour sur les Jeux

Blouin allait aux Jeux olympiques de Pékin avec la ferme intention de remonter sur le podium, comme elle l’avait fait à PyeongChang, en 2018. Elle avait remporté la médaille d’argent en slopestyle.

Des petits défauts dans sa descente et le calibre très relevé de la compétition l’ont toutefois reléguée au pied du podium. Elle a pris le 8e rang à l’autre épreuve, au big air. Il s’agit tout de même d’une amélioration, après sa 12e position il y a quatre ans.

Sur le coup, Blouin a été évidemment déçue de ne pas être en mesure de répéter l’exploit qu’elle avait réalisé en Corée du Sud. Néanmoins, elle est passée à autre chose rapidement et il s’agissait probablement de la meilleure chose à faire dans son cas.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Laurie Blouin a gagné une médaille d’or aux X-Games en janvier 2019.

Ça n’a pas été trop long, décompresser. Quand j’y repense, même si je n’ai pas nécessairement eu les résultats que je voulais, je suis quand même contente de ce que j’ai accompli et de ce que j’ai pu montrer. En général, je suis satisfaite de mes Jeux. Laurie Blouin

Blouin a aussi pu bénéficier d’une immense dose d’amour, même à l’autre bout de la terre. La planchiste est l’une des athlètes les plus populaires, appréciées et soutenues de la délégation canadienne. La proximité qu’elle entretient avec ses partisans et les gens de son coin de pays, à Québec, l’a certainement aidée à passer au travers. « Ça m’a aidée à mieux digérer tout ça, c’était vraiment plaisant de voir tout l’amour que j’ai reçu, ça m’a vraiment fait du bien », a-t-elle ajouté.

Plus que du surf des neiges

Au-delà de sa participation aux Jeux, ce dont Blouin est le plus fière, c’est l’image qu’elle et les autres concurrentes ont laissée au monde entier.

Après chaque compétition, à chaque couronnement, toutes les participantes se sont ruées sur la gagnante, comme si elles venaient toutes de gagner. Même si la majorité n’avait rien remporté. Même si elles se battent les unes contre les autres, saison après saison. En fin de compte, c’est le surf des neiges qui gagne.

Cette complicité entre les planchistes ne date pas d’hier et la Québécoise est heureuse que des millions de personnes aient pu être témoins de cette façon de gérer la victoire et même la défaite.

« Au bout du compte, on est toutes des amies, c’est une belle ambiance et je pense que c’est ce que les gens aiment, qu’on soit toutes contentes les unes pour les autres. C’est ça que j’aime vraiment du snowboard. Oui, c’est un sport individuel, ce n’est pas un sport d’équipe, sauf qu’en fin de compte, toute la communauté du snowboard se respecte et on est ensemble en étant seules. »

Blouin restera au Québec encore quelques jours avant de s’envoler pour la Suisse, pour prendre part à la dernière Coupe du monde de la saison, à Silvaplana.