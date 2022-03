PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’équipe canadienne de ski cross était tout feu tout flamme dimanche matin, lors de la Coupe du monde de Reiterlam, en Autriche. Sur les six médailles disponibles, les athlètes de l’unifolié en ont gagné la moitié.

Nicholas Richard La Presse

Chez les dames, la championne olympique Sandra Naeslund s’est emparée de la victoire. La Suédoise est intouchable cette saison. Néanmoins, cinq Canadiennes ont pris part à la grande et à la petite finale.

Marielle Thompson a repris là où elle avait laissé aux Jeux olympiques de Pékin en remportant la médaille d’argent. Il s’agit d’un cinquième podium en huit courses depuis le début de la saison. La skieuse de 29 ans pointe au troisième rang du classement général.

C’est la Québécoise Brittany Phelan qui a complété le podium. Quatrième au classement de la Coupe du monde, l’athlète du Mont-Tremblant est montée sur le podium pour la troisième fois de la saison. Elle avait pris le cinquième rang aux Jeux de Pékin.

Les Canadiennes Hannah Schmidt, Courtney Hoffos et Tiana Gairns ont aussi connu une bonne journée au boulot en terminant respectivement quatrième, septième et huitième.

Lors de la première vague de quarts de finale, Thompson et Hoffos ont été en mesure d’avancer en se classant première et deuxième. Dans la troisième vague, Schmidt a aussi été la plus rapide. La dangereuse Fanny Smith devait aussi être de cette vague, mais la Suissesse n’a finalement pas pris le départ.

Dans la quatrième vague, trois Canadiennes étaient en piste. Phelan et Gairns s’en sont tirées, mais Zoe Chore a terminé troisième et c’est ce qui a mis un terme à sa journée.

Dans la première demi-finale, une vague ultra relevée, Thompson a fini deuxième derrière Naeslund pour accéder à la grande finale. Hoffos a terminé au quatrième rang, bon pour la petite finale.

Dans l’autre vague, Phelan et Schmidt ont terminé en tête de liste, tandis que Gairns a pris la quatrième position.

C’est donc dire qu’il y avait trois Canadiennes lors de la grande finale. C’est finalement la Suédoise qui a eu le meilleur.

Une première victoire pour Reece Howden

On s’attendait à de grandes choses de Reece Howden cette saison et avec raison. L’année dernière, l’athlète de la Colombie-Britannique avait survolé toutes les compétitions et avait conclu la saison avec le globe de cristal remis au gagnant du classement général.

Cependant, les choses se sont compliquées pour l’athlète de 23 ans. Avant la course de dimanche, il n’avait récolté aucune victoire et était monté sur le podium à seulement deux occasions en 2022. Heureusement, il a pu mettre un terme à cette fâcheuse séquence sans victoire en remportant l’étape de Reiteralm. Il a non seulement mis la main sur la médaille d’or, mais il a aussi été intraitable tout au long de la journée. Le skieur a remporté ses quatre vagues, des huitièmes de finale jusqu’à la grande finale.

D’autres Canadiens prenaient part à la compétition. Kristofor Mahler a terminé au cinquième rang et Brady Leman a pris la huitième position.

Kevin Drury et Jaren Schmidt ont été éliminés dès la première ronde.