Le fondeur Olivier Léveillé n’a pas chômé samedi matin à Falun, en Suède. Le Québécois a décroché le meilleur résultat de sa carrière en terminant au neuvième rang à l’épreuve du 15 km style libre.

Nicholas Richard La Presse

Il s’agit de la dernière Coupe du monde de la saison. La Fédération internationale de ski a annulé le dernier arrêt prévu à Tyumen, en Russie, en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Ainsi, Léveillé ne pouvait demander mieux pour clore sa première saison. En plus, c’est arrivé à Falun, un lieu mythique dans le monde du ski de fond, qui est aussi l’endroit préféré d’une tonne de skieurs et de skieuses sur le circuit. La piste est extraordinaire et la foule est survoltée.

D’ailleurs, le Québécois a vécu un moment tout à fait particulier avant sa course. Avec son dossard #1, il était le premier à prendre le départ. C’est lui qui a ouvert le bal pour la journée de samedi devant tous ces partisans. Un moment à la fois intimidant, mais grandiose.

« Je suis arrivée dans le portillon de départ. La piste était vide. La foule était silencieuse. J’avais la piste à moi et j’avais 15 km à parcourir le plus rapidement possible. C’était un sentiment complètement fou. »

Quand je suis partie, la foule étant en délire parce que j’étais le premier à m’élancer. C’était vraiment incroyable ! Olivier Léveillé

Il s’agit du premier top 10 de l’équipe masculine canadienne dans une épreuve individuelle cette saison.

« Je me sens vraiment bien, j’ai encore de la misère à y croire. C’est difficile de penser que je me retrouve parmi tous ces gars-là, qui sont parmi les meilleurs au monde », a-t-il expliqué après sa course.

Comme c’est la tradition, le fondeur qui a le meilleur temps s’assoit sur la grosse chaise du meneur jusqu’à ce qu’il soit délogé. Aujourd’hui, Léveillé a pu s’y installer et voir plein de fondeurs franchir le fil d’arrivée moins rapidement que lui. « J’ai été assis pendant 16 minutes sur la chaise. Les gars rentraient au fur et à mesure et ils étaient tous derrière moi, ça n’arrêtait pas, c’était un peu surréel. Ce sont tous des skieurs que je regardais à la télévision quand j’étais jeune et que là, je venais de battre », a-t-il expliqué en riant.

Des résultats prometteurs

En franchissant la ligne d’arrivée, l’athlète de Sherbrooke était fier de lui et il s’est dit rapidement que c’était probablement le début de quelque chose de plus grand. Avec un tel résultat, à ce stade de sa carrière, il est permis de croire qu’il pourra réaliser d’autres grandes performances comme celle-ci.

À sa première saison sur le circuit de la Coupe du monde, l’athlète de 20 ans ne cesse d’épater la galerie. Plus tôt cette saison, il avait réussi à se classer deux fois parmi le top 30, en plus de finir dixième lors d’une épreuve de relais à Lillehammer, en décembre. Cependant, le résultat de ce matin est de loin le fait saillant le plus important de sa carrière jusqu’à présent.

À noter qu’en plus de finir au neuvième rang, Léveillé a terminé juste devant le triple champion olympique Iivo Niskanen. Il a devancé le Finlandais par plus de deux secondes.

Les coéquipiers de Léveillé, Antoine Cyr et Philippe Boucher ont eux aussi connu une bonne journée de travail en finissant respectivement en 25e et 29e position.