Forcé de quitter les championnats mondiaux de sprint après avoir testé positif à la COVID-19 la semaine dernière, le patineur de vitesse de Lévis Laurent Dubreuil est présentement dans la dernière étape d’une course contre la montre afin de pouvoir participer à la finale la Coupe du monde.

IAN BUSSIÈRES Le Soleil

Médaillé d’argent sur 1000 m et quatrième sur 500 m aux Jeux olympiques de Pékin, Dubreuil est actuellement premier au classement de la Coupe du monde sur 500 m avec 420 points, 69 de plus que le Japonais Wataru Morishige avec encore deux courses à faire en fin de semaine. Il est également sixième sur 1000 m avec 137 points, sept de moins que le Norvégien Håvard Holmefjord Lorentzen, actuellement troisième, avec une course à faire.