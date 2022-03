(Kvitfjell) Le Canadien Jeffrey Read a percé le top 10 pour la première fois de sa carrière sur le circuit masculin de la Coupe du monde de ski alpin, samedi, à Kvitfjell, en Norvège.

Associated Press

Le skieur de Calgary, âgé de 24 ans, a terminé septième après avoir concédé 1,39 seconde à l’éventuel vainqueur, l’Italien Dominik Paris.

Read n’avait jamais fait mieux qu’une 23e place en descente à la Coupe du monde de Saalbach-Hinterglemm, en Autriche, le 6 mars 2021. Son meilleur résultat en carrière sur le circuit de la Coupe du monde fut une 18e place en super-G, à Kitzbühel, en Autriche, le 25 janvier 2021.

La victoire de Paris samedi signifie que le petit globe de cristal, qui est remis au skieur qui termine au sommet du classement cumulatif de la discipline, sera octroyé lors de la dernière course en France.

PHOTO ERIK JOHANSEN, AGENCE FRANCE-PRESSE Dominik Paris

L’Italien a dominé le parcours « Olympiabakken » et vaincu le favori local, Alexander Aamodt Kilde, par 0,55 seconde.

Paris, qui fut le plus rapide à l’entraînement jeudi, est devenu le premier skieur à triompher plus de deux fois en carrière à Kvitfjell, après ses conquêtes de 2016 et 2019.

Ce résultat a permis à Kilde de creuser l’écart en tête du classement cumulatif de la descente à 23 points devant le champion olympique Beat Feuz, qui a terminé troisième samedi à égalité avec son compatriote suisse Niels Hintermann. Ils ont accusé un retard de 0,81 seconde à Paris, au lendemain de la victoire de Hintermann en descente au même endroit.

Paris, qui avait triomphé plus tôt cette saison chez lui à Bormio, accuse un déficit de 88 points sur Kilde. Il n’a donc qu’une très mince chance de pouvoir s’adjuger le petit globe de cristal en descente, le 11 mars à Courchevel.

Kilde pourrait obtenir son premier globe, après que Feuz l’eut acquis lors des quatre saisons précédentes.

Les compatriotes de Read, James Crawford, Cameron Alexander et Brodie Seger ont suivi aux 15e, 16e et 17e échelons, dans l’ordre.

La Coupe du monde de Kvitfjell se poursuivra dimanche avec le super-G.

Avec l’Associated Press