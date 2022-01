Avec mes performances à l’entraînement entre les Jeux et les Mondiaux, j’ai réalisé que ça n’avait aucun sens que je prenne ma retraite. Je me suis dit de prendre ça un an à la fois et une chance que je me suis écouté ! Je me suis rendu aux Jeux. Ce seront mes cinquièmes. C’est spécial de pouvoir faire ça.