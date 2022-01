La Québécoise Brittany Phelan a annoncé sur Instagram, jeudi, qu’elle avait contracté la COVID-19 pendant la période des fêtes et qu’elle était toujours sur la touche.

Nicholas Richard La Presse

Médaillée d’argent en ski cross lors des Jeux olympiques de PyeongChang en 2018, Phelan connaissait tout un début de saison sur le circuit de la Coupe du monde. Elle a réalisé un top 10 à chacune des six courses auxquelles elle a pris part, en plus de monter deux fois sur podium, en France et en Italie.

La malchance s’acharne visiblement sur l’athlète de 30 ans. En février 2020, une blessure au genou subie à Megève, en France, avait dû mettre un terme à sa saison. Cette blessure avait nécessité une importante opération. Sa réhabilitation avait été compliquée en raison de l’arrivée de la COVID-19. Elle a dû quitter le centre national de Calgary pour retourner chez elle en Colombie-Britannique.

Après une absence de presque deux ans, Phelan est retournée sur le circuit de la coupe du monde en 2021. Sauf qu’à peine deux mois après son retour, elle doit encore sacrifier des compétitions.

« J’ai vraiment fait de mon mieux pour éviter d’avoir la COVID au cours des deux dernières années, mais j’ai été en contact avec un cas positif juste avant Noël, ce qui fait en sorte que j’ai à mon tour été déclarée positive », a-t-elle indiqué sur son compte Instagram.

Elle espère être remise et suffisamment en forme avant les Jeux olympiques de Pékin, qui commencent le 4 février prochain.