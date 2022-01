Sébastien Toutant a décroché l’or et Laurie Blouin, le bronze

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Les planchistes québécois connaissent un début d’année fracassant. Sébastien Toutant s’est emparé de l’or, alors que Laurie Blouin a décroché le bronze en slopestyle, samedi après-midi, à l’épreuve de Coupe du monde de Calgary.

Sébastien Toutant a connu deux belles descentes tout en douceur, en finale. C’est la première des deux qui lui a valu le premier rang et, du même coup, sa première médaille d’or de la saison. Il a obtenu 86,86 points.

Le natif de Repentigny a poussé un cri de victoire après sa deuxième descente, alors qu’il s’assurait de monter sur le podium. Un grand sourire est apparu sur son visage, quelques minutes plus tard, quand le classement final a été dévoilé.

« Je ne pouvais pas demander mieux. […] C’est une journée parfaite ! », s’est-il exclamé en entrevue avec La Presse quelques heures après sa victoire.

Le Norvégien Mons Roisland (84,50) et l’Américain Luke Winkelmann (83,20) ont complété le podium chez les hommes.

« Seb Toots », comme on le surnomme, est toujours en quête d’une place dans l’équipe canadienne pour les Jeux olympiques de Pékin. Et cette épreuve revêtait une grande importance. Il devait se classer parmi les quatre premiers pour rester dans la course.

« C’est sûr que j’avais beaucoup de pression, a-t-il fait savoir. Ça me prenait absolument un bon résultat pour avoir des chances de retourner aux Jeux. C’est un stress auquel je ne suis pas habitué. […] Il n’y a pas juste les Olympiques, c’est juste que là, on est à un mois d’y aller et j’avais vraiment besoin de performer. Gagner aujourd’hui, ça me donne un peu plus de lousse. »

Il ne reste qu’une épreuve en Coupe du monde avant que l’équipe olympique canadienne ne soit officiellement annoncée. Et elle aura lieu du 6 au 8 janvier, à Mammouth Mountain, aux États-Unis. « Si je peux avoir un bon résultat là-bas, ça va m’assurer à 100 % d’aller aux Jeux », dit Toutant.

À Pékin, il aurait l’occasion de défendre son titre de champion au Big Air remporté en 2018 à PyeongChang. Le planchiste se sent d’ailleurs « bien physiquement et sur [son] board » en vue des prochaines semaines, a-t-il évoqué.

Je pense que [mon résultat de samedi] va m’enlever un petit peu de stress. Ça va être un peu plus facile pour moi de penser aux Jeux. Déjà là, je me prépare tous les jours, mais c’est sûr que pour les Olympiques, il y a des figures que je vais devoir pratiquer un peu plus pour arriver le plus préparé possible. Sébastien Toutant

C’était la troisième épreuve en Coupe du monde de Toutant cette saison. Il a terminé en 39e place à Chur, en Suisse, et en 23e place à Steamboat Springs, au Colorado, les deux fois en Big Air.

Blouin en troisième place

Laurie Blouin avait manqué un de ses atterrissages lors de sa première descente en finale, se classant au sixième rang. Elle s’est bien reprise lors de la deuxième, réalisant un parcours parfait. « Une descente époustouflante ! », a laissé entendre le commentateur, sur place à Calgary.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE Laurie Blouin

La médaillée olympique de PyeongChang a récolté 75,73 points, bons pour le troisième rang, derrière les Japonaises Kokomo Murase (77,58) et Miyabi Onitsuka (77,18).

L’athlète originaire de Stoneham a l’habitude de bien performer sur le sol canadien. Elle avait remporté l’or en 2020 à Calgary.

Il s’agissait de sa deuxième épreuve en Coupe du monde cette saison. Au début décembre, elle avait terminé 23e au Big Air à Steamboat Springs. Elle a également conclu au 11e rang à la compétition Dew Tour, le 18 décembre, à Copper Mountain.