(Bormio) Le super-G de la Coupe du monde de ski alpin masculin qui devait être présenté jeudi sur la piste de Stelvio, en Italie, n’a pas eu lieu à cause d’une météo trop clémente.

Associated Press

Avec un mercure qui devait s’élever à 7 degrés Celsius, les organisateurs ont craint que les conditions ne soient pas suffisamment sécuritaires.

À l’origine, cette course aurait dû être présentée à Lake Louise, en Alberta, en novembre. Toutefois, elle a été reportée pour des motifs météorologiques.

Il n’a pas été possible de savoir si la course pourrait être présentée plus tard cette saison ou si elle sera tout simplement annulée.

Il s’agissait de la dernière course de l’année calendaire. Les hommes entameront 2022 avec un slalom à Zagreb, en Croatie, le 5 janvier.

Plus tôt cette semaine, sur le même tracé de Bormio, Dominik Paris est sorti victorieux d’une épreuve de descente tandis que Aleksander Aamodt Kildt a remporté un super-G.

Par ailleurs, les responsables de la Fédération internationale de ski alpin ont annoncé que deux épreuves féminines prévues à Maribor, en Slovénie, les 8 et 9 janvier, ne seront pas présentées comme prévu à cause de « la situation actuelle sur la piste et des prévisions météorologiques non favorables ».